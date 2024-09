A- A+

cinema Premiado No Festival do Rio, de Brasília e na Mostra São Paulo, "O dia que te conheci" ganha trailer Estrelada por Renato Novaes e Grace Passô, comédia romântica se passa na região metropolitana de Belo Horizonte e traz na trilha destaques no rap mineiro, como Djonga e FBC

Exibido na Première Brasil do Festival do Rio do ano passado, e com passagens por outros eventos do circuito, como a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o Festival de Brasília, o Festival de Mar del Plata (Argentina) e o Festival de Munique (Alemanha), o longa-metragem "O dia que te conheci" teve seu trailer divulgado e já tem data de estreia: 26 de setembro.

Com direção do cineasta mineiro André Novais Oliveira ("Ela volta na quinta"), e produção da Filmes de Plástico (de "Marte um", dirigido por Gabriel Martins), a comédia romântica é estrelada por Renato Novaes e Grace Passô.



O filme traz na trilha sonora destaques da cena do rap mineiro, como Djonga, Matéria Primeira e FBC (Fabricio FBC também faz sua estreia como ator).



O longa chega ao circuito após ser laureado em vários festivais, como o do Rio (Prêmio Especial do Júri e Atriz), Mostra de São Paulo (Prêmio da Crítica), Brasília (Ator, Atriz, Roteiro e Prêmio Zózimo Bulbul de longa), e Mar del Plata (Menção Honrosa).

Veja também

