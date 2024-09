A- A+

LITERATURA Festival A Letra e A Voz celebra literatura com mais de 30 atrações; confira programação completa 21ª edição do evento é gratuita e aberta ao público, além de ser promovida pela Prefeitura do Recife

Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz reúne programação cultural que enaltece a literatura da cidade, promovendo um diálogo entre gerações. A 21ª edição do evento, que começa nesta sexta-feira (6) e segue até o domingo (8), inclui 30 atrações gratuitas e abertas ao público.

O tema deste ano do festival é ''Pontes Literárias'', com o intuito de celebrar a história e vocação do Recife para a literatura, o evento é um convite à leitura, ao diálogo e ao reconhecimento. Na abertura, o artista pernambucano Lirinha sobe ao palco do Teatro do Parque, na sexta (6), com o seu espetáculo ''Poesia Eletrônica''.

O show é um recital que possibilita uma experiência sensorial através da oralidade, música, paisagens sonoras e iluminação cênica, além de trazer o aspecto popular presente na carreira de Lirinha. A apresentação começa às 20h, com ingressos distribuídos na bilheteria do teatro a partir das 18h.

Na cerimônia de abertura do Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz, às 19h30, será realizada uma homenagem a quatro importantes nomes da literatura recifense. Heloísa Arcoverde, que se dedicou ao planejamento e execução da programação literária da cidade.

Além dela, os centenários do professor, poeta e ensaísta César Leal, da poetisa Maria do Carmo Barreto Campello, e do romancista, contista, dramaturgo e ensaísta Osman Lins (in memoriam) também serão celebrados na 21ª edição do festival.

O evento é promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife. A partir deste sábado (7), a programação chega à Av. Rio Branco, seu cenário cativo, com cara e casa nova.

Novidades da 21ª edição

O tradicional pavilhão do A Letra e A Voz cresceu e mudou de lugar neste ano, apresentando-se mais aberto e integrado à paisagem.

Com a ideia de abraçar Miró, a estrutura, que já começou a ser montada, ficará posicionada no começo da via, na esquina com a Av. Cais do Apolo, incorporando a estátua do poeta da Muribeca para sempre, que participava ativamente do festival e foi homenageado em sua 16ª edição em 2018.

Outras novidades da estrutura são as salas de autógrafos, para os autores receberem os leitores após os lançamentos, e os painéis instagramáveis, onde o público será convidado a registrar trechos e autores de sua preferência.

A programação do sábado começará cedo, já às 9h, com a tradicional Feira de Livros Miguel de Cervantes. À tarde, a partir das 14h30, haverá lançamentos de livro, mesas de debate, performances e batalha de rima, até às 21h.

A primeira mesa, às 15h, terá como tema as "Pontes Literárias", convidando o público a uma travessia por diferentes perspectivas, temporal,geográfica e estilística, da produção literária mundial, com a participação de Bárbara Belloc (Argentina), Lourival Holanda e Wellington de Melo e mediação de Eduardo César Maia.

Mais tarde, às 17h, será apresentada a performance teatral "De Adeus e Borboletas ou A Música do Silêncio", com os atores Adriano Cabral, Márcia Cruz, Miguel Cabral e Nina Souza.

Em seguida, Letra e Voz se encontram em mesa solene, dedicada à obra e ao legado dos homenageados: "César, Mariae Osman: 300 Anos de Literatura”, com os estudiosos e escritores Anco Márcio, Delmo Montenegro e Renata Pimentel, mediados pela também homenageada Heloísa Arcoverde.



Às 19h, o festival abre alas para as “Batalhas Cervantinas”, que reunirão os quixotescos poetas da nova geração das ruas do Recife: Adelaide, Bruno Bicicastelo, Falik, Jessica Preta e Sofio que, em suas rimas ligeiras e afiadas,apresentam e representam a cidade de amanhã, nos termos e versos do agora.

Às 20h, Bell Puã apresentará seu espetáculo "Jogo de Cintura" para encerrar o sábado misturando música com poesia, feminismo com ancestralidade e hip hop com embolada.

A programação do domingo (8) começa cedo, convidando o futuro para celebrar nossas tradições culturais. A partir das 9h30, serão apresentados dois shows para as crianças: ‘’No Passinho do Movimento’’, do grupo Tintim por Tintim, e "Caixinha de Ritmos”, de Lulu Araújo, que oferece um passeio bem didático pelos mais ancestrais ritmos pernambucanos.

À tarde, todas as linguagens se encontram para falar da poética recifense: haverá mais lançamentos de livros, além de duas mesas de debate, um espetáculo teatral e outro musical.

A primeira mesa, às 15h, levantará pontes do Recife para o mundo, com a participação dos autores internacionais Bárbara Belloc (Argentina) e Luís Serguilha (Portugal), além de Patrícia Vasconcellos e Rodrigo Vasconcellos,que fará a mediação.



Às 17h, as pontes da letra e da voz conduzirão ao futuro da produção de conteúdo digital, com a presença especialíssima das autoras Luna Vitrolira e Clarice Freire, que acabam de lançar "Memória tem Águas Espessas"e "Para Não Acabar Tão Cedo", respectivamente.

Além disso, a presença da celebridade digital Pedro Vinicio, artista pernambucano de 18 anos, que já reúne quase 800 mil seguidores no Instagram, cativados por seus traços e textos, de simplicidade e honestidade tão cômicas quanto certeiras. A mediação será de Eduardo César Maia.

Às 18h, o coletivo artístico Mulheres de Repente comanda uma mesa de glosa exclusivamente feminina para dar voz às mulheres, que sempre tiveram uma eloquente produção, nesta cidade fecundada pela poesia. Às 19h e às 20h, a Cia. Fiandeiros e a cantora Kelly Rosa encerram a programação, confirmando e sacramentando que todas as artes atravessam o Recife, na mesma, exata e justa medida em que são por ele atravessadas.

Confira a programação completa:

21° Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz 2024

Pontes Literárias



Homenagem a Heloísa Arcoverde e aos "centenários" in memoriam César Leal, Maria do Carmo Barreto Campello e Osman Lins

6 de setembro (sexta-feira)

Teatro do Parque

19h30 - Cerimônia de Abertura

20h - Poesia Eletrônica,com Lirinha

7 de setembro (sábado)

Av. Rio Branco (Recife Antigo)

9h - Feira do Livro Miguel de Cervantes

14h30 - Lançamento de livro "Choro e Frevo-Duas Viagens Épicas", de José Teles

15h - Mesa-redonda "Pontes Literárias", com Bárbara Belloc (Argentina), Lourival Holanda e Wellington de Melo. Mediação de Eduardo César Maia

16h30 - Lançamento do livro "Vidas Secas em Cordel", de Josué Limeira

17h - Performance teatral "De Adeus e Borboletas ou A música do Silêncio", com Adriano Cabral, Márcia Luz, Miguel Cabral e Nina Sousa

17h30 - Mesa-redonda "César,Maria e Osman: 300 Anos de Literatura", Anco Márcio, Delmo Montenegro e Renata Pimentel. Mediação de Heloísa Arcoverde.

19h - "Batalhas Cervantinas", com Adelaide, Bruno Bicicastelo, Falik, Jessica Preta e Sofio

20h - Bell Puã apresenta: ‘’Jogo de Cintura"

8 de setembro (domingo)

Av. Rio Branco (Recife Antigo)

9h - Feira do Livro Miguel de Cervantes

9h30 - "No Passinho do Movimento", com Tintim por Tintim

10h - “Caixinha de Ritmos", com Lulu Araújo

14h30 - Lançamento do livro "Obra Poética I - Arcoboleta (uma Rosa uma Leitora uma Barbárie), de Luís Serguilla

15h - Mesa-redonda “Pontes com o Mundo”, com Bárbara Belloc (Argentina), Luís Serguilha (Portugal), Patrícia Vasconcellos. Mediação de Rodrigo Vasconcellos

16h30 - Sessão de autógrafos com Bárbara Belloc e Luna Vitrolira

17h - Mesa-redonda "Letra Digital", com Clarice Freire, Luna Vitrolira e Pedro Vinicio. Mediação de Eduardo César Maia

18h - Mesa de glosa "Mulheres de Repente"

19h - "Vozes do Recife", com Cia. Fiandeiros de Teatro

20h - "O Poeta e a Rosa", com Kelly Rosa

