Elton John revela grave infecção nos olhos: "Estou me recuperando"

Elton John, de 77 anos, preocupou os fãs nesta terça-feira (03), ao anunciar que está lidando com uma grave infecção nos olhos O cantor publicou uma nota que explica sua condição de saúde em suas redes sociais e afirmou estar se recuperando.

"Durante o verão, tenho lidado com uma infecção severa nos olhos que infelizmente me deixou com visão parcial em um dos olhos. Estou me recuperando, mas é um processo extremamente lento e ainda vai levar um tempo até que eu recupere totalmente a visão no olho afetado."