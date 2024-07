A- A+

LITERATURA Novo livro sobre Elton John será lançado no Recife, sábado (27) O Livro "Elton John - Todos os discos" foi organizado pelo jornalista Chico Carlos, com textos de 21 autores brasileiros sobre a discografia do artista inglês

O mais novo Livro sobre um dos maiores cantores e compositores da história, "Elton John – todos os discos", vai ser lançado no Recife, no sábado, 27 de julho, quando o artista inglês se aproxima de completar seis décadas de carreira. A publicação foi organizada pelo jornalista Chico Carlos.

No livro "Elton John – todos os discos", Chico Carlos reuniu textos escritos por 21 autores brasileiros, entre eles críticos, jornalistas e fãs que acompanham a carreira do superstar inglês. Será lançado, na Loja Passa Disco (rua da Hora, 345 – Galeria Hora Center, Espinheiro) a partir das 16 horas do próximo sábado.

Elton John é um dos personagens mais importantes da música pop/rock internacional e sua trajetória já foi abordada em algumas biografias. No entanto, é a primeira vez no Brasil que um livro trata especificamente de sua produção musical de estúdio, comentando todos os discos lançados.

Nos anos 1970, sua figura dominava as paradas de sucesso e ganhava ainda mais destaque pela coleção de óculos extravagantes, roupas e fantasias berrantes usadas nos shows, e pelo estilo de vida que unia os excessos do rock and roll à vida social no jet set internacional.

O cantor apresentou-se no Brasil em sete turnês diferentes (entre 1995 e 2017). Em março de 2013 fez um show memorável no Chevrolet Hall, em Olinda-PE, apresentando-se sozinho ao piano. Aposentado dos shows ao vivo há apenas um ano, Elton é reverenciado por artistas jovens como grande influência musical.

No livro "Elton John – todos os discos" são abordados desde o seu primeiro lançamento em LP (Empty sky), em 1969, passando pela fase clássica dos anos 1970 (com Tumbleweed connection, Goodbye yellow brick road e Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy).

Da década de 1980 estão presentes álbuns como The fox, Ice on fire e Reg strikes back. A publicação aborda ainda todos os discos das décadas de 1990 e dos anos 2000, como Made in England e Songs from the West Coast.

Na publicação o contexto de cada lançamento e a repercussão que as músicas tiveram no grande público e na vida de cada um dos participantes do livro "Elton John – todos os discos". Elton ganhou fama mundial pelo talento como pianista, cantor e compositor, quase sempre em parceria com o letrista Bernie Taupin.

O livro "Elton John – todos os discos" também estão presentes textos do jornalista Marcelo Abreu, do crítico musical José Teles, do historiador paraibano Elton Farias da Silva, do crítico paulista Victor Persico, do colecionador carioca Sylvio Edgard, e outros nomes do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

Dentro de uma carreira musical produtiva como a de Elton John – que inclui trilhas de cinema e teatro, discos gravados em shows, lançamentos de compactos simples e duplos – os organizadores do livro decidiram priorizar as gravações de estúdio lançadas em álbuns, reunidas em vinil nos long plays (LPs) do passado, e depois também nos CDs.



Dessa forma, o livro "Elton John – todos os discos" aborda 34 lançamentos, incluindo neste número três discos em que ele colabora com amigos (Duets, de 1993, The union, de 2010, gravado com Leon Russell, e The lockdown sessions, de 2021, o lançamento mais recente em colaboração com artistas mais jovens).

Uma curiosidade é que o livro "Elton John – todos os discos" traz uma análise detalhada do primeiro disco de Elton, Regimental Sgt. Zippo, que deveria ter sido lançado em 1968, mas acabou engavetado, somente vindo à tona em 2021.



SERVIÇO

Lançamento do livro ELTON JOHN – TODOS OS DISCOS no Recife

Dia 27 de julho – Sábado, às 16 horas, na Loja Passa Disco. Rua da Hora, 345 – Galeria Hora Center. Espinheiro - Recife-PE. Mais informações: (81) 9 9945.3973

ELTON JOHN – TODOS OS DISCOS Editora Chuva de Letras - e-mail: [email protected]

Número de páginas: 140 Preço:

R$ 60,00 ISBN 978-65-89234-43-2

