A- A+

Tecnologia Olimpíada Brasileira de Robótica: estudantes do Recife são destaques no primeiro dia de competições Embates integram a programação do Festival de Programação e Robótica e estão acontecendo no Recife Expo Center; atividades seguem até a próxima sexta-feira (13)

Os estudantes da Rede Municipal do Recife foram destaques do primeiro dia de competições da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), nessa terça-feira (10). O evento faz parte do Festival de Programação e Robótica que está sendo realizado no Recife Expo Center, área central da capital pernambucana, e segue até a próxima sexta-feira (13).

Das 40 escolas da Rede Municipal que participaram deste primeiro dia de competições da OBR, 21 se classificaram para a etapa estadual - e final - da Olimpíada, programada para a sexta-feira (13).

No Nível 1, se destacaram as Escolas Municipais Rodolfo Aureliano, com a equipe Roboticnew ocupando a posição mais alta do pódio; Maria de Sampaio Lucena, com a equipe The Furious em segundo lugar; e a Rodolfo Aureliano, colocando a equipe Roboticvoltz no top 3 do pódio.

Já no Nível 2, as comemorações ficaram por conta das equipes Unitec, da Escola Municipal Antônio Heráclio, em primeiro lugar; Nexus Pro, da Antônio Farias Filho, conquistando a medalha de prata; e Gigantes de Aço, da Padre Antônio Henrique, na terceira posição.

Thalita Regina, integrante da equipe Unitec, comemorou o resultado e ressaltou a importância da conquista do time, que é composto só por meninas.

“Foi muito legal porque a gente se esforçou muito, muito mesmo. E foi uma equipe só de mulheres, isso é uma conquista incrível e serve para inspirar ainda mais meninas a entrar na área da robótica”, disse a estudante.

Thalita Regina e as integrantes da equipe Unitec. Foto: Mangue Action.

Caso consigam classificação nessa fase, as equipes da OBR garantem presença na etapa nacional da olimpíada que acontece em novembro, em Goiânia, capital de Goiás.

Festival de Programação e Robótica do Recife

A Olimpíada Brasileira de Robótica é apenas uma das atrações da segunda edição do Festival de Programação e Robótica do Recife, que celebra a inovação e a tecnologia na educação básica.

A programação do evento conta também com Competições de Robótica, Hackathon, além de Oficinas e Mostra Criativa.

O secretário Executivo de Projetos, Tecnologia e Inovação, Eduardo Fonseca, destacou a importância realização do festival.

“Recife é uma referência em tecnologia e inovação na educação, e esse festival é um exemplo disso, onde os nossos estudantes podem ter a oportunidade de aplicar suas ideias, aprender e compartilhar suas experiências. Então, a gente vai com tudo, esse ano fazendo um festival muito maior para os estudantes e nossos professores”, falou.

O Gerente Geral de Inovação na Educação, Marcelo Dantas, ressaltou que o evento é resultado da implementação da computação na educação básica.

“O festival é o ponto alto do nosso trabalho em computação na educação básica durante o ano. Ele celebra a formação dos professores e os clubes de programação nas escolas, tanto dos anos finais quanto dos anos iniciais. Além das competições, os estudantes participam de várias atividades de computação, vivenciando uma experiência gamificada que reúne o melhor da educação digital”, pontuou. Marcelo Dantas, Gerente Geral de Inovação na Educação.

O secretário de Educação do Recife, Fred Amancio, destacou a oportunidade das escolas se aproximarem de projetos em tecnologia e inovação no festival.

“Este evento é um momento especial para nossa rede. Além das competições das etapas regional e estadual da OBR, e da etapa nacional da First Lego League (FLL), o festival é uma ótima oportunidade para reunir escolas dos anos finais e iniciais do ensino fundamental, aproximando-os de projetos em tecnologia e inovação. Sem dúvidas, uma iniciativa inovadora para nossa rede que proporciona aos estudantes a chance de se envolver com a robótica, a programação e diversos projetos” afirmou.

Programação do Evento:

10 de setembro: Abertura solene, início das competições da OBR - Regional Recife e oficinas.

11 de setembro: Continuação das competições e oficinas. Início do Rec_line.

12 de setembro: Início das competições da FLL Explore e Hackathon.

13 de setembro: Competições da OBR - Etapa Estadual e cerimônia de premiação.

Veja também

ELEIÇÕES NOS ESTADOS UNIDOS Kamala vence debate com Trump, mas perde oportunidade de detalhar propostas, dizem analistas