Intercâmbio Intercâmbio no Canadá: evento gratuito no Recife esclarece dúvidas sobre destino O encontro acontece no dia 16 de setembro no Restaurante Vicalli, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Um evento gratuito será realizado no Restaurante Vicalli, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, no dia 16 de setembro, às 19h30, com o objetivo de impulsionar os pernambucanos a explorarem o Canadá.

O encontro é promovido pela My Intercâmbio e acontece no contexto do país da América do Norte estar na lista dos países mais procurados pelos brasileiros, seja para viagens de lazer, estudos ou trabalho.

As inscrições devem ser feitas através da plataforma sympla.

De acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta), o Canadá permite que estudantes tenham a oportunidade de trabalho legal.

A My Intercâmbio receberá Evelli Crisostomo e Manuela Siqueira, ambas In Country Representive – Brazil e representantes das instituições Internacionais Language Academy of Canada e Georgian, para um bate-papo.

Eles vão auxiliar estudantes e profissionais a entenderem quais as motivações para investir em umai experiência no exterior.

Intercâmbio em crescimento

Dados do levantamento apontam ainda que o mercado de intercâmbio está em crescimento.

Segundo pesquisa do Selo Belta 2023, 28,6% dos respondentes tinham intenção de viajar para outro país durante o primeiro semestre de 2024, enquanto 21% planejam fazer um intercâmbio em 2025 ou posteriormente.

Segundo a Associação, tudo isso motivado por três pontos principais. O primeiro é a oportunidade de conhecer países e culturas diferentes.

Além disso, o interesse em investir em idiomas e vivenciar uma experiência internacional que combine estudo, trabalho e turismo, correspondendo a 45%, 29,2% e 10,6% das motivações, respectivamente.

