RECIFE NO MUNDO Intercâmbio: prefeitura abre 1.050 novas vagas do Recife no Mundo; saiba como se inscrever Recife no Mundo oferta curso de língua inglesa e intercâmbio na modalidade summer camp.

Estudantes e professores da rede municipal de ensino do Recife podem se inscrever a partir de segunda-feira (5) na nova edição do programa Recife no Mundo.

O projeto oferta curso de língua inglesa e intercâmbio na modalidade summer camp.

Ao todo, a prefeitura da capital pernambucana oferta 1.050 vagas, sendo 1.000 delas para estudantes e as outras 50 para professores. Do total, serão sleecionados para o intercâmbio 100 alunos e 50 professores.

As inscrições seguem até 20 de agosto e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço educ.rec.br/recifenomundo e no Conecta Recife.

“O Recife no Mundo é uma oportunidade de aprendizagem e aperfeiçoamento do inglês e na vivência de outras culturas, sem contar o impacto que este intercâmbio vai causar no desenvolvimento pessoal e profissional de todos eles”, destaca a gerente do Recife no Mundo, Renata Serpa.

Recife no Mundo: quem pode participar?

Segundo a Secretaria de Educação da capital pernambucana, podem participar do Recife no Mundo estudantes matriculados no 8º ano do Ensino Fundamental Anos Finais e professores com licenciaturas em letras.

O programa

O Recife no Mundo tem como foco capacitar, de forma complementar, os alunos da rede municipal de ensino no aprendizado da língua inglesa, por meio de aulas presenciais no contraturno das aulas regulares.

Para os docentes, o programa prevê a formação para educadores visando o aperfeiçoamento da língua inglesa, por meio de aulas presenciais e online síncronas, ministradas em dois polos de capacitação, contemplando as zonas Norte e Sul da cidade.

