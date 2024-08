A- A+

TRÂNSITO Corridas alteram trânsito na área central do Recife neste fim de semana; confira as mudanças Circuito Sesc de Corridas ocorre no bairro do Recife, no sábado (3), e Circuito Pais e Filhos, do Colégio Madre de Deus, em Santo Amaro, no domingo (4)

Duas corridas alteram o trânsito na área central do Recife, neste fim de semana.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) afirmou que preparou esquemas especiais para atender aos dois eventos.

No sábado (3), a partir das 17h30, será realizada a etapa Recife, no Bairro do Recife, do Circuito Sesc de Corridas.

Já no domingo (4), às 6h30, será a vez do Circuito Pais e Filhos do Colégio Madre de Deus, em Santo Amaro.

"Os bloqueios itinerantes serão desfeitos assim que os trajetos forem finalizados pelos corredores", disse a CTTU.

Circuito Sesc de Corridas

A largada do Circuito Sesc de Corridas, no sábado, será na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.

A prova vai contar com percursos de cinco e dez quilômetros.

Aqueles que optarem pela distância menor, vão passar pela avenida Cais do Apolo, ponte do Limoeiro, rua da Aurora, ponte Princesa Isabel, Palácio do Campo das Princesas, avenida Martins Barros, ponte Maurício de Nassau, e finalizam na avenida Rio Branco.

Já os corredores que escolherem a trajetória de dez quilômetros, farão o mesmo caminho e ainda passarão pelo Cais de Santa Rita e viaduto das Cinco Pontas, finalizando na avenida Rio Branco.

Circuito Pais e Filhos do Colégio Madre de Deu

No domingo, o Circuito Pais e Filhos do Colégio Madre de Deus terá início na rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, seguindo pela ponte do Limoeiro e avenida Cais do Apolo, até retornarem ao ponto inicial na Aurora.

