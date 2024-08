A- A+

obra de recuperação Recife: estação de BRT Forte do Brum reabre neste sábado (3), após serviço de manutenção Estação Forte do Brum passou por uma obra de recuperação do piso e estava fechada desde 11 de julho

A estação de BRT Forte do Brum, localizada no Cais do Apolo, na área central do Recife, próxima à Prefeitura da Capital pernambucana, será reaberta neste sábado (3).

O equipamento, que passou por uma obra de recuperação do piso, estava fechado, temporariamente, desde o último dia 11 de julho.

Com isso, voltam a operar na estação de BRT Forte do Brum as seguintes linhas:

- 1100-TI PE-15 (PCR) (Parador)

- 1076-TI Pelópidas (PCR) (Parador)

- 1946-TI Igarassu (BR-101)

- 1967-TI Igarassu (Sítio Histórico)

- 1062-TI Abreu e Lima (PCR) (Parador)

- 2441-TI CDU (Conde da Boa Vista) via PCR.

Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Grande Recife Consórcio de Transporte, por meio do 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (81) 9.9488-3999.



