Recife Expo Center fomenta o crescimento econômico ao atrair eventos para a capital pernambucana

O Recife Expo Center, um investimento privado de R$ 80 milhões do Porto Novo Recife, é um empreendimento de peso. Localizado no coração da cidade, ao lado do Novotel Recife Marina, o espaço ocupa 8 mil m² e é equipado com tecnologia de ponta.

Com dez salas multifuncionais, um auditório moderno e um pavilhão expansivo de 4.100 m², o centro promete atender às demandas de feiras, exposições e eventos corporativos com excelência. Este novo centro de convenções, que ainda nem foi inaugurado, já tem mais de 40 contratos assinados para o segundo semestre de 2024 e o ano de 2025.

Tatiana Menezes, sócia-diretora do Recife Expo Center, destaca que o empreendimento representa um avanço significativo para o desenvolvimento social, econômico e turístico da cidade.

“Trazemos uma estrutura moderna e funcional para atender as demandas específicas de feiras, exposições e eventos corporativos. Um dos diferenciais da concepção e da operação do empreendimento é a participação de especialistas no setor, pois os sócios trazem toda essa expertise para que os promotores de eventos tenham sucesso em seus projetos, possibilitando ao Recife uma nova perspectiva, novos negócios e mais trabalho para a população”, acredita.

A chegada do Recife Expo Center é especialmente comemorada pelo setor médico. Recife, que é o segundo maior polo médico do Brasil, carecia de uma infraestrutura adequada para eventos de saúde de grande porte.

Com quatro eventos já confirmados para os próximos anos, o centro está se consolidando como um espaço de referência para a área. Paulo Cavalcanti Menezes, sócio-diretor do empreendimento, destaca o impacto positivo da nova infraestrutura.

“Já estão confirmados quatro eventos importantes para 2024 e 2025, consolidando o centro como um espaço voltado a eventos de saúde e inovação. Estamos com uma intensa procura e antes mesmo do nosso primeiro evento já contabilizamos 40 contratos fechados e assinados”, comemora.

O primeiro evento programado para o centro será a feira Multimodal Nordeste 2024, que ocorrerá de 6 a 8 de agosto. A feira deve atrair cerca de 5 mil pessoas e movimentar mais de R$ 250 milhões, reunindo especialistas e empresários da área de logística e indústria.

A alta demanda já é visível, com meses como maio e outubro de 2025 praticamente esgotados. O centro também está gerando um impacto positivo na ocupação hoteleira, com o Novotel Recife Marina já registrando bloqueios de diárias devido aos eventos agendados. Turistas de eventos geralmente gastam mais do que turistas de lazer, o que está dinamizando o comércio e os serviços locais.

Ana Paula Vilaça, chefe do gabinete do centro do Recife, destaca o papel do Recife Expo Center no revitalização da área central da cidade.

"Estar localizado no coração do nosso centro histórico vai dinamizar todo o território, trazendo eventos, feiras, negócios, impactando economicamente toda a região e toda uma extensa cadeia produtiva do turismo e de negócios. Além disso, deve movimentar toda a área central da cidade, atraindo turistas, visitantes, eventos de negócios e de lazer, alinhado com a missão do programa Recentro, da Prefeitura do Recife. Temos certeza que com a instalação desse novo espaço, Recife irá se consolidar, ainda mais, como uma referência na realização de grandes eventos", enfatiza.

Gabriela Diaz, diretora executiva do Recife Convention Bureau, também expressa otimismo em relação ao potencial do novo centro. “A chegada do equipamento marca um novo capítulo para a cidade, abrindo um leque de possibilidades para a realização de eventos de médio e grande porte. Com sua infraestrutura moderna e versátil, fortalece a imagem do Recife no mapa do segmento MICE do Brasil”, acredita.

Com sua localização estratégica, próximo a hotéis, restaurantes e museus, o Recife Expo Center promete se tornar um importante ponto de referência para eventos de médio e grande porte na região.

Para mais informações e atualizações sobre o centro, visite o site [www.recifeexpocenter.com.br] ou siga nas redes sociais @recifeexpocenter.

Endereço:

Recife Expo Center

Cais Santa Rita, 46

São José, Recife – PE

