A- A+

ANIVERSÁRIO Orquestra Cidadã celebra 18 anos com "Concerto pela Paz" no Teatro de Santa Isabel O evento da Orquestra Cidadã foi uma reedição da apresentação "Concerto pela Paz", feita para o papa Francisco no Vaticano, em novembro do ano passado

Transformar vidas por meio da música vem sendo o lema guia que dá força e fomenta todos os projetos da Orquestra Criança Cidadã (OCC) pelos últimos 18 anos.

Foi para comemorar a maioridade da iniciativa, que aconteceu o concerto especial de aniversário da Orquestra Criança Cidadã, na noite desta terça-feira (10), no Teatro de Santa Isabel, no centro do Recife.

O evento, que teve a entrada gratuita, foi uma reedição da apresentação "Concerto pela Paz", feita para o papa Francisco no Vaticano, em novembro do ano passado, com a mensagem de se posicionar a favor da união e contra a guerra entre os povos através da linguagem universal da música.

No palco, apresentaram-se alunos atendidos pelo projeto, músicos russos, ucranianos, ex-integrantes e três cantores convidados, sob regência do maestro José Renato Accioly.

Rússia e Ucrânia

Os violinistas Oleksandra Zharko e Oleksandr Puzankov, da Ucrânia, e Zlata Synkova e Nikita Shkuratov, da Rússia, abriram o espetáculo com a apresentação do repertório de câmara ao lado de outros 11 integrantes da orquestra selecionados em uma audição às cegas.

“Eu me sinto esperançosa e grata. Uma grande parte das pessoas que estão nessa situação vivem com sentimentos permanentes de ansiedade, desesperança e impotência, senão com uma sensação de falta de sentido da própria existência. É devastador."

"Quando há algo externo, carregado de amor, é incrível, dá esperança. Falar abertamente sobre sentimentos com os outros quando todos ao redor dizem que o diálogo é impossível”, ressaltou a russa Zlata Synkova, que nunca veio ao Brasil.

Grandes nomes

Completam o time de convidados os cantores Igor Alves (tenor), Guilherme Rosa (barítono) e Ricardo Neto (cantor infantil) e os ex-alunos Antonino Tertuliano, que já integrou a Orquestra Filarmônica de Israel, uma das principais do mundo, e atualmente cursa mestrado em música na Alemanha, e Isaías Tavares, ex-membro das Orquestras Sinfônicas de Wels Linz, na Áustria, e concursado da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Finalização com Spok

A noite festiva terá homenagens a grandes apoiadores do projeto: o ministro José Múcio, o jornalista Francisco José, os patrocinadores Caixa Econômica Federal, Grupo Dislub Equador, Grupo Parvi, Vital Engenharia Ambiental e o Exército Brasileiro.

O repertório do concerto mescla peças clássicas de compositores como Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla com obras de artistas brasileiros, como Clóvis Pereira, Levino Ferreira, Luiz Bonfá e Antonio Maria - com incursão por referências sonoras regionais nordestinas e até carnavalescas.

História e Legado

Nascido em 2006 no Coque, o projeto hoje já conta com iniciativas em Ipojuca e Igarassu, somando 420 alunos matriculados. Nos 18 anos

O projeto já beneficiou, nos 18 anos de existência, mais de 700 crianças e adolescentes de 7 a 21 anos com aulas de instrumentos de cordas, percussão, sopro, teoria musical, assistência médica, psicológica, pedagógica e odontológica, aulas de idiomas, refeições diárias e orientação para ingresso no mercado de trabalho através do ensino de construção e manutenção de violinos, violoncelos e outras peças musicais.

A importância social do projeto se coaduna à excelência musical que garantiu participações em eventos internacionais.

Para estimular o aprimoramento artístico, o projeto conta com uma orquestra principal e mais de uma dezena de grupos representativos, entre trios, quartetos e quintetos de câmara, grupos de sopros, percussão e flautas doces, núcleo de música popular e outros formatos.

Ao longo desses anos, a OCC já esteve, em formatos e anos diferentes, na Alemanha, Itália, China, Argentina, em Portugal, Israel e nos Estados Unidos.

Veja também

Represa Billings Peixes mortos aparecem nas proximidades da Represa Billings