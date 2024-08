Joyce Moreno e Jards Macalé lançam nova versão de música em homenagem a João Gilberto

A- A+

Uma dupla de responsa reverencia o mestre João Gilberto em single lançado nesta sexta (30): Joyce Moreno e Jards Macalé se unem em um feat inédito, na música “Um abraço do João”.

A composição – parceria de Macalé e Joyce – já havia sido gravada em “Síntese do Lance” (2021), álbum que Jards dividiu com outro João, o Donato.

Uma história interessante cerca a composição. Quem conta é Macalé:

“Encontrei o telefone secreto do João Gilberto durante a pandemia, só que ele já havia partido para outra dimensão. Aí eu telefonei, num ato de loucura, talvez de lucidez, e claro, ninguém atendeu, a não ser a secretária eletrônica”, diz o compositor.

“Aí eu telefonei, num ato de loucura, talvez de lucidez, e claro, ninguém atendeu, a não ser a secretária eletrônica. Então eu conversei, conversei, deixei recados enormes e me despedi dizendo: ‘um abraço, João, qualquer coisa me liga, me chama e tal’”.

Três semanas se passaram e Macalé já havia esboçado uma música que lembrava João Gilberto.

“(...) pintou essa música, parecida com algumas coisas que o João fez, como ‘Um Abraço no Bonfá’, aí eu telefonei para minha querida parceira Joyce Moreno e ela me disse, imediatamente: ‘manda que eu faço a letra’”.

Já Joyce compôs a letra lembrando do violão de João Gilberto, que influenciou tantas gerações de músicos Brasil e mundo afora

“Não é um abraço NO João, mas um abraço DO João, ele nos abraçando. Escrevi pensando nisso, que o abraço veio do universo, do astral para nós. Quando ouvi "Um abraço do João" na versão de Macalé e João Donato, fiquei contente e triste, ao mesmo tempo, porque eu não estava na gravação. Aí eu pensei: quando tiver oportunidade, vou chamar o Macau pra gente fazer a nossa”, recorda a cantora e compositora.

Mais uma curiosidade sobre o dueto de Joyce e Jards: eles se encontraram para gravar a música, sem se darem conta, numa tarde de 10 de junho, dia do aniversário de João Gilberto.

“O Lucas Ariel, nosso engenheiro de som, estava olhando alguma coisa e disse: ‘Ih, o aniversário do João Gilberto é hoje!’. Aí, foi uma comoção no estúdio, choramos os dois, ficamos emocionadíssimos”, diz Joyce Moreno. “Marcamos nesta data por acaso, ninguém sabia!”, completa Macalé.



