OCC Orquestra Criança Cidadã: maioridade com transformações de vidas Projeto viabilizado em 2006 celebra 18 anos nesta terça (10) com concerto gratuito no Santa Isabel

Uma vida que fosse, transformada através da arte, estaria cumprida a missão do juiz João Targino, ao idealizar em 2006 um projeto pensado para transformações sociais.



Mas os instrumentos de cordas apresentados a crianças em situação de vulnerabilidade da Comunidade do Coque, na Ilha Joana Bezerra, área central do Recife, há 18 anos, de pronto formou 100 cidadãos e profissionais da música.



Uma prática reiterada ao longo deste tempo na Orquestra Criança Cidadã (OCC), cuja maioridade será celebrada logo mais à noite, no Teatro de Santa Isabel, com o "Concerto pela Paz" - ocasião em que será reeditada a apresentação levada ao Vaticano diante do papa Francisco, em 2023.

"Sempre é uma emoção renovada. Já tive grandes emoções ao ver a orquestra se apresentar e presenciar os garotos sendo inicializados. Ficarei mais uma vez emocionado", garante Targino, em conversa com a Folha de Pernambuco, ao ser questionado sobre os sentimentos que ainda o movem à frente do conjunto instrumental.

Alunos atendidos pelo projeto, ex-integrantes, cantores convidados e músicos de outros países participam da apresentação, que terá a regência do maestro José Renato Accioly.

Crédito: Mike Torres/Ascom OCC

Antes, um documentário sobre a ida dos integrantes da OCC a Roma, dirigido pelo jornalista Cleodon Coelho, será exibido para a plateia - que terá acesso gratuito ao concerto, com retirada de ingressos uma hora antes na bilheteria do teatro.



"Não imaginava que esse projeto ia se expandir e alcançar essa magnitude. O tempo de 18 anos, não é tão grande para o tanto que conseguimos.



Me surpreendo positivamente com esse projeto, que é de Deus. Pessoas físicas e jurídicas também têm responsabilidade pela orquestra ter chegado até aqui, inclusive a Folha de Pernambuco, que nunca nos faltou", enaltece, em tom de gratidão, o idealizador da OCC, que à época contou também com a parceria do maestro Cussy de Almeida (1936-2010) e do desembargador Nildo Nery dos Santos (1934-2018).





Com instrumentos de cordas como ponto de partida, posteriormente os alunos foram apresentados também à percussão, ao sopro e à teoria musical - vale destacar que em paralelo, o projeto, que soma mais de 700 crianças e adolescentes entre 7 e 21 anos beneficiados.



Assistências médica, odontológica, psicológica e pedagógica, aulas de idiomas, orientação para o ingresso no mercado de trabalho e refeições diárias, também integram o projeto e são oferecidos aos integrantes.

Ucrânia e Rússia no mesmo palco

Com repertório de câmara, os violinistas Oleksandra Zharko e Oleksandr Puzankov (Ucrânia), e Zlata Synkova e Nikita Shkuratov (Rússia), além de 11 integrantes da Orquestra, abrem o concerto da noite.



A ideia é reforçar a mensagem levada ao papa, sobre a união entre os povos, utilizando a linguagem universal da música.



Na sequência, 74 membros da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã - grupo principal que representa o projeto - "ocupam" o palco.



Os cantores Igor Alves (tenor), Guilherme Rosa (barítono) e Ricardo Neto (cantor mirim), além dos ex-alunos da OCC Antonino Tertuliano e Isaías Tavares, que já foram membros respectivamente das Sinfônicas em Israel e na Áustria, também se apresentam.

"Digo sempre que a maior conquista do projeto é a transformação e o impacto na vida dos alunos. Cada um que entra passa a nutrir a esperança, o que leva às vitórias.



(...) Fomos premiados nacional e internacionalmente, mas o maior prêmio é a transformação humana e a inclusão social", complementa o juiz João Targino, que almeja, ainda, uma sede própria com uma sala de concertos pertencente à Orquestra.

O repertório da noite vai alternar entre peças clássicas de compositores como Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla, passando também por obras de artistas brasileiros, como Clóvis Pereira e Antonio Maria - com incursão por referências sonoras regionais, nordestinas e carnavalescas.



Homenageados

O "Concerto pela Paz" da Orquestra Criança Cidadã - que além do Coque, viabilizou projetos em Igarassu e Ipojuca, totalizando atualmente pouco mais de 400 crianças e jovens atendidos - prestará homenagens a apoiadores como o ministro da Defesa José Múcio e o jornalista Francisco José.

Ao longo de 18 anos, a OCC já passou pela Alemanha, Itália, China, e Portugal, entre outros países, levados por iniciativas que incluem, por exemplo, doações.



O projeto também é apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, com patrocínio master da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal.

Serviço

Orquestra Criança Cidadã - 18 anos: "Concerto pela Paz"

Quando: nesta terça-feira (10), às 19h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n

Acesso gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes da apresentação, na bilheteria do teatro

Informações: @criancacidada

