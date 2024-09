A- A+

Tecnologia Festival de Programação e Robótica do Recife: confira a programação do evento que começa neste mês Evento acontece no Expo Center Recife, no bairro de São José, área central da capital, e é aberto ao público

A cidade do Recife recebe, a partir do dia 10 até o dia 13 de setembro, a segunda edição do Festival de Programação e Robótica 2024.

O evento acontece no Expo Center Recife, no bairro de São José, área central da Capital, e é aberto ao público.

O festival promete reunir mais de 3 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife (RMER), além de estudantes competidores de todo o Estado, celebrando a inovação e a tecnologia na educação básica.

Festival de Programação e Robótica 2023 | Foto: PH Reinaux

Já consolidado como evento de cultura maker e inovação do calendário letivo, o festival ganha contornos ainda maiores este ano, sediando novas competições de robótica, como a etapa nacional do First Lego League Explore (FLL), além do Rec_line, da própria Rede Municipal de Ensino do Recife (RMER).

"Na nossa rede, temos um ecossistema de ações que fomentam a formação em tecnologia, como a política de formação em competências digitais para docentes, o apoio às Unidades de Tecnologia na Educação e Cidadania (UTECs) e o programa Robótica nas Escolas, que completa dez anos", afirmou o Secretário Executivo de Projetos, Tecnologia e Inovação (SEPTI) da SEDUC, Eduardo Fonseca

"O FPR nasceu para ser uma celebração ao protagonismo estudantil e ao trabalho colaborativo, além de uma culminância de todas essas iniciativas de computação na educação básica da Secretaria de Educação (SEDUC) do Recife", completou.

Atualmente, a RMER é bicampeã nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Neste ano, o FPR receberá novamente a etapa regional e estadual da OBR, e dentre as 250 equipes competindo, 104 são da RMER.

Destaques do Festival

Competições de Robótica: O evento contará com as etapas regional e estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR); a etapa Nacional da First Lego League Explore (FLL), destinada a crianças de 6 a 10 anos, em robótica de encaixe; além do Rec_line, para os estudantes de Anos Iniciais da RMER, de robótica de ferramentas, com montagem de robôs, eletricidade e estímulo do raciocínio lógico.

Essas competições desafiam os participantes a resolver problemas do cotidiano utilizando robótica educacional.

Hackathon: A modalidade Hackaton do Festival de Robótica é uma maratona de programação intensiva focada no desenvolvimento de aplicações inovadoras para o robô humanoide NAO.

Os participantes dos programas Embarque Digital e Robótica na Escola têm a oportunidade de explorar as capacidades avançadas do NAO, que incluem reconhecimento de fala, visão computacional, movimentos autônomos e interação social, para criar programas que solucionem desafios específicos ou demonstrem novas funcionalidades.

Oficinas e Mostra Criativa: Serão oferecidas oficinas sobre Cultura Maker, Narrativas Digitais, Gamificação e Pensamento Computacional, além de uma Mostra Criativa para a socialização de projetos desenvolvidos nas escolas com o apoio das UTECs.

Programação do Evento:

10 de setembro: Abertura solene, início das competições da OBR - Regional Recife e oficinas.

11 de setembro: Continuação das competições e oficinas. Início do Rec_line.

12 de setembro: Início das competições da FLL Explore e Hackathon.

13 de setembro: Competições da OBR - Etapa Estadual e cerimônia de premiação.





