PERNAMBUCO Caminhão arrasta fios e derruba seis postes, na Várzea, Zona Oeste do Recife Fato aconteceu por volta das 5h; Neoenergia trabalha no local

Moradores das ruas Maria Jaboatão e Poloni, na Várzea, Zona Oeste do Recife, se assustaram com um caminhão Scânia que arrastou fios e derrubou seus postes, por volta das 5h desta quarta-feira (4).

O veículo mede 4 metros de altura e tem 18,5 metros de comprimento. A princípio, foram arrastados os fios de telecomunicação, que são de aço, o que culminou na quebra de todos os outros.

Segundo o motorista do caminhão, Antônio Martins, de 66 anos, o destino final seria uma fábrica metalúrgica que fica próximo de onde tudo aconteceu.

“O cruzamento dessas ruas não tem sinalização. A fábrica da Tramontina é bem pertinho daqui, mas, como não conheço, vim pelo GPS. Entrei na rua. Como não é proibido caminhão e a rua é larga, eu segui, porém, enroscou nos fios. A empresa que eu trabalho tem seguradora e vai arcar com os custos, caso alguém seja prejudicado”, disse ele.





Trabalhadores da Neoenergia Pernambuco atuam no local, desde que o incidente aconteceu. A previsão é de que a energia só seja estabelecida no início da noite desta quarta.





Caminhão de transporte derruba três postes na Várzea. - Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco

Os moradores ficaram confessaram perplexidade com o fato, por causa de um forte estrondo que assustou a comunidade.

A aposentada Áurea Martins, de 74 anos, os postes da rua já apresentaram alguns problemas, no início do ano, com pipocos e alguns já chegaram a pegar fogo.

“Eu já estava acordada, mas, com o pipoco, eu não imaginava que teria sido um caminhão que arrastou os fios. Parecia mais um trovão. Fiquei impressionada. Mas minha filha me disse o que de fato houve. Quando eu vim aqui para a rua, vi o desastre. Já tinha muita gente. Das outras vezes que aconteceram problemas nos postes, a Neoenergia vinha e resolvia. Mas é a primeira vez que acontece algo desse porte”, relatou.

Na hora do incidente, os eletrodomésticos da casa de Áurea estavam desligados. Apenas os ventiladores estavam plugados na tomada, o que tranquiliza os moradores da residência, que não temem qualquer perda.

“Eu estava dormindo quando esse caminhão passava por aqui. Minha prima e meu irmão me chamaram e eu vim ver. Mas, graças a Deus, está tudo bem. O problema é que os fios são baixos. Já tinha essa iminência de acontecer um caso desse, obviamente”, relatou a moradora da rua Maria Jaboatão, Márcia Alves, de 35 anos.

Com a palavra, a Neoenergia Pernambuco

Por meio de nota, a concessionária explicou que, de fato, seis postes foram ao chão e que enviou equipes para trabalhar no local. A companhia destacou ainda que realizou o levantamento do material para a substituição das estruturas e toda a rede elétrica danificada.

“Novas equipes especializadas estão seguindo ao endereço para promover a substituição dos equipamentos e normalizar o fornecimento de energia. Devido à complexidade do serviço de reconstrução de todo o circuito, o prazo para conclusão é no final da tarde”, comunica a empresa.

CTTU também atua na ocorrência

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) disse, através da assessoria da imprensa, que enviou equipes ao local para orientar o trânsito.

