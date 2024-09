Camaragibe: executor e mandante de assassinato de mulher são presos; homem receberia R$ 7 mil

A- A+

Uma mulher de 59 anos suspeita de mandar matar outra mulher de 48 foi presa em flagrante na comunidade de Vera Cruz, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Um homem, de 24 anos, que iria receber da mandante R$ 7 mil pela execução, também foi preso.

O crime aconteceu na última quinta-feira (29) e a prisão, efetuada pela Delegacia de Homicídios de São Lourenço da Mata, também na RMR, foi feita horas após.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, que divulgou o caso nesta segunda-feira (2), a vítima foi "cruelmente assassinada" a mando da mulher presa.

"Esta [a mandante] acertou o pagamento de sete mil reais ao homem também autuado, para que este providenciasse executores, armamento e veículo para fuga", explicou a corporação, por meio de nota.

A mandante e o executor do crime também foram autuados por roubo de veículo e porte ilegal de arma de fogo.

"Após o crime, policiais civis da 10ª DPH empreenderam buscas na área, logrando êxito na localização do autor. Ele ainda em posse do revólver calibre 38, bem como as motocicletas utilizadas no crime", completou ja Polícia Civil.

Em interrogatório na delegacia, o homem, segundo a Polícia Civil, confirmou a participação no crime e o pacto firmado com a mandante.

A Polícia Civil convocou uma coletiva de imprensa para esta segunda-feira, às 11h, para dar mais detalhes sobre o caso.

