A- A+

POLÍCIA Homem é morto a tiros na Zona Norte do Recife; Polícia investiga crime Homicídio aconteceu ao lado de uma pizzaria, segundo as primeiras informações

Um homem de 27 anos foi morto com disparos de arma de fogo, no final da tarde de segunda-feira (26), no bairro da Linha do Tiro, Zona Norte do Recife.

O crime aconteceu ao lado de uma pizzaria, segundo as primeiras informações. A Polícia Civil de Pernambuco afirmou ter registrado o caso por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital como homicídio consumado.

A polícia afirmou que o corpo do homem foi encontrado em via pública com os ferimentos provocados por arma de fogo.

Após perícia, o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

Ainda não se sabem autoria e motivação do crime, que serão investigados por inquérito aberto pela Polícia Civil.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria", explicou a corporação.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Ministério da Saúde de Gaza reporta 40.476 mortos desde o início da guerra