Campus Party volta a Pernambuco nesta quarta-feira (4)

Depois de uma pausa de 9 anos, a Campus Party Brasil volta ao Nordeste a partir desta quarta-feira (4).

O evento, que é considerado um dos maiores festivais de tecnologia, criatividade, acontecerá até 8 de setembro na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

O retorno da Campus Party Brasil para o Nordeste foi uma iniciativa do Governo do Estado, que investiu R$7,5 milhões no projeto.

Como um dos patrocinadores institucionais do evento, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE) participa da programação através de painéis e palestras.

Programação

A abertura do evento está marcada para esta quarta-feira (04), às 19h, e terá a presença da governadora Raquel Lyra e da secretária da Secti/PE, Mauricélia Montenegro.

Desde 2015 sem receber uma edição da Campus Party, a edição Nordeste contará com nove palcos, seis produzidos pelas comunidades, além de diversos espaços com a Arena de Disrupção e Campus Kids.

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial (campus-party.org).

Na sexta-feira (05), às 11h40, o gerente de Formação Tecnológica, Wylliams Santos, participa de atividade sobre Edutech.

Às 19h, o diretor de Inovação, Cesar Andrade, participa de painel sobre a construção de negócios entre a universidade e o mercado.

No sábado, (06) às 12h20, a gerente geral de Aceleração Tecnológica, Suzanna Sandes, participa da palestra “Design Sem Fronteiras: da criação de aplicativos às políticas públicas”.

Às 14h30, o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Kenys Bonatti, participa do painel “Radar de Tecnologias Emergentes: Soluções para os Desafios Urbanos e Estaduais em Pernambuco”, junto ao SEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes, e o pesquisador de cultura analítica, autor e empreendedor, Ricardo Cappra.

A mesa vai explorar o potencial das tecnologias emergentes para resolver os desafios enfrentados pelas cidades e pelo estado de Pernambuco.

Inovação

Uma das atrações principais do evento é a segunda edição do Fórum do Marco Regulatório de Inteligência Artificial.

Durante cinco dias, o encontro de comunidades receberá diversas atrações voltadas para inovação, tecnologia e experiências futuristas, além de palestrantes nacionais e internacionais, workshops e competições.

No Festival, a Secti/PE também terá um espaço para divulgar as ações estaduais nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

“A volta da Campus Party ao estado não apenas reforça o compromisso de Pernambuco com a inovação e o empreendedorismo, mas também serve como uma plataforma para estimular a interiorização do conhecimento e a participação de jovens e estudantes em áreas tecnológicas”, pontua a secretária de CTI, Mauricélia Montenegro.

Transporte

A Campus Party Nordeste 2024 vai contar com operação especial de ônibus do Grande Recife Consórcio de Transporte - CTM.

A partir da quarta-feira (04) até o domingo (08), as linhas 047-TI CAMARAGIBE/ARENA e 048-TI TIP/ARENA serão ativadas a partir das 9h e a tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$4,10).

O Grande Recife orienta ao usuário que o sistema de cobrança será realizado utilizando o cartão VEM ou pagando em dinheiro, acatando ainda abatimento tarifário para estudante, bem como gratuidade para o usuário que direito legal o tenha.

A linha 047, excepcionalmente, sairá do Terminal Integrado de Camaragibe para a Arena de Pernambuco.

Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife.



