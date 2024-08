Governo lança linha de crédito de até R$ 50 mil para empresas de tecnologia

A- A+

Representando a governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause participou da abertura do Tech Woman, evento voltado para o incentivo à inclusão feminina no setor tecnológico, na manhã deste sábado, 31, no Armazém 14, no Bairro do Recife.

A gestora lançou uma linha de crédito especial, de até R$ 50 mil, para impulsionar a inovação e fortalecer o empreendedorismo das empresas de tecnologias locais, o AGE Tech. A iniciativa é do Governo de Pernambuco por meio da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE).

“Esta é mais uma ação da governadora Raquel Lyra para investir no potencial do nosso Polo Tecnológico. Não tenho dúvida que essa linha de crédito vai promover um ambiente favorável à inovação e ao desenvolvimento sustentável do setor, além de abrir caminhos para que mais mulheres empreendam e conquistem seu lugar no mercado da tecnologia”, enfatizou a vice-governadora, que também pediu um minuto de silêncio para as vítimas do desabamento do teto do Santuário Nossa Senhora da Conceição, ontem, no Recife.

A nova linha de crédito disponibiliza até R$ 21 mil em financiamento para Microempreendedores Individuais (MEIs) e até R$ 50 mil para Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), com uma taxa de juros de 0,75% ao mês, subsidiada pelo Fundo Inovar da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). As parcelas podem ser pagas em até 36 meses.

Priscila também destacou as iniciativas do governo como o Bora Empreender Mulher, programa voltado para mulheres que querem empreender, e os editais Aceleração de Mulheres Empreendedoras e o Transforma Mulher, que promove a transformação digital para empresas lideradas por mulheres, promovidos pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A diretora-presidente da AGE, Angella Mochel, destacou a importância da nova linha de crédito.

“A AGE Tech tem a missão, junto com o Bora Empreender, de fomentar o crescimento de startups e empresas tecnológicas, oferecendo condições financeiras acessíveis no investimento em pesquisa, desenvolvimento e expansão de suas operações. Passo fundamental para impulsionar novas oportunidades para as mulheres de Pernambuco”, disse.

O planejamento inicial é que as empresas sejam contempladas com o montante de operações estimado em R$ 2 milhões. Para solicitar o financiamento, os interessados devem acessar o site da AGE (age.pe.gov.br) e realizar o pré-cadastro.

A equipe de analistas de negócios entrará em contato para dar continuidade ao processo. Mais informações estão disponíveis no site e pelo telefone/WhatsApp (81) 3183-7450.

Tech Woman

O evento, promovido pela Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Pernambuco e da Paraíba (Assespro PE/PB), reuniu 1.500 mulheres.

Com programação das 9h às 17h, o encontro conta com palestras e trilhas de carreiras, onde participantes estão conhecendo histórias inspiradoras de profissionais que se destacam na área de tecnologia.

A Tech Woman contou com o patrocínio master do Governo de Pernambuco, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), do Porto de Suape e com o apoio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria da Mulher.

Além da vice-governadora, também estiveram presentes no evento a secretária da Mulher, Juliana Gouveia, a diretora de Avanço Tecnológico da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Teresa Maciel, e a diretora de Negócios da AGE, Ivete Lacerda.

Veja também

REDE SOCIAL BlueSky ganha mais de 500 mil usuários nos últimos dois dias, após bloqueio do X