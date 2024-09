Presos dois suspeitos de assaltar vítimas de colisão que deixou seis mortos na av. Boa Viagem

A- A+

Dois homens suspeitos de assaltar as vítimas da colisão de um carro contra uma árvore, na avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na madrugada do último dia 22 de julho, foram presos pela Polícia Civil de Pernambuco. Os seis ocupantes do veículo morreram no acidente.



As prisões, divulgadas nesta quinta-feira (12) pela Polícia Civil, aconteceram quase dois meses após o acidente, na comunidade Vila São Miguel, em Afogados, na Zona Oeste da capital pernambucana, na quarta-feira (11).

A investigação policial confirmou que os seis jovens que morreram na colisão haviam sido assaltados pela dupla e fugiram do local de carro em alta velocidade até colidirem contra a árvore minutos depois [Relembre quem foram as vítimas da colisão no final do texto].

O assalto e a colisão aconteceram na avenida Boa Viagem. Segundo a Polícia Civil, os ocupantes do carro colidiram com a árvore cerca de um quilômetro depois do ponto do roubo. Veja vídeo do momento do acidente:

A corporação afirmou que os autores do roubo foram identificados, qualificados e reconhecidos. Ainda não foram divulgadas as idades e identidades dos suspeitos.

A conclusão das investigações resultou na representação policial pela prisão, efetuadas em cumprimento a mandados de prisão.

"Ao final da investigação, que contou com coleta de imagens, entrevistas de testemunhas, análise de dados de rastreamento e laudos periciais, buscas nos sistemas/fontes abertas e diligências de reconhecimento/vigilância, ficou provado de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente e um roubo ocorrido minutos antes também na avenida Boa Viagem", explicou a Polícia Civil de Pernambuco, por meio de nota.

Presos em comunidade

No ato da prisão, na quarta-feira, a polícia encontrou os suspeitos na comunidade Vila São Miguel, considerada pela corporação como um "ambiente operacional de alto risco" em razão da "forte atuação do tráfico de drogas", de ser "de difícil acesso" e possuir "muitos pontos de evasão", inclusive pela maré.

"A abordagem se deu de maneira cirúrgica sem chance de reação ou fuga. Desse modo, em menos de dois meses, o trabalho investigativo elucidou as circunstâncias do acidente, apontou a autoria do roubo, demonstrou a relação de causa e efeito entre os fatos, e prendeu os autores", completou a Polícia Civil de Pernambuco.

A Polícia Civil irá fornecer outros detalhes sobre as prisões, efetuadas pela Delegacia de Polícia de Delitos de Trânsito, nesta quinta-feira (12), em coletiva de imprensa no Recife.

As prisões contaram com apoio da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal e da equipe de operações da gestão do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri).

Carro ficou completamente destruído após o acidente (Foto: Walli Fontenelle/Folha de Pernambuco)

Colisão na avenida Boa Viagem: relembre o caso

Na madrugada de 22 de julho, por volta das 4h, um carro modelo Onix, ocupado por seis pessoas com idades entre 20 e 35 anos, colidiu em alta velocidade contra uma árvore, na avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

O veículo saiu da pista e acertou o tronco, na calçada do prédio Icaraí, no número 618 da via.

Cinco pessoas morreram no local do acidente. A sexta vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da capital pernambucana, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

O impacto da batida fez o motor do carro ser arremessado a cerca de 20 metros de distância do local do acidente.

Um filhote de cachorro da raça pitbull sobreviveu à batida. Ele passou cerca de uma semana internado e realizou cirurgias com dinheiro arrecadado em vaquinha.

Perito do Instituto de Criminalística disse, na ocasião, que o carro estaria acima de velocidade permitida do trecho, de 60 km/h.

Nenhum dos seis ocupantes estava usando cinto de segurança e duas latas de cerveja foram encontradas no assoalho do carro.

Motorista era condutor de app

Segundo informações apuradas pela reportagem da Folha de Pernambuco, o motorista do carro era condutor de aplicativo. Jobson José de Oliveira, de 27 anos, morava no bairro de Vista Alegre, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Tio de Jobson José, o também motorista de app Edilson José de Oliveira contou à Folha que o carro não pertencia ao sobrinho, que não costumava beber. O veículo, inclusive, era alugado.

Vítimas fatais do acidente. Cinco morreram na hora e um - Kauã Victor - chegou a ser socorrido, mas não resistiu (Fotos: Cortesia; Reprodução)

As outras vítimas

Os outros envolvidos na tragédia foram identificados como:

- Bruno Ulisses de Santana, 35 anos, motorista e morador do bairro de Bulhões, em Jaboatão dos Guararapes;

- Kauã Victor Marcelino da Fonseca, 20 anos, também morador do bairro de Bulhões. Ele chegou a ser socorrido ao HR, mas não resistiu;

- Arthur Felipe de Oliveira, 20 anos, morador de Malvinas, também em Jaboatão;

- Raquel Chaves Fernandes da Silva, 21 anos, moradora de Malvinas;

- Gabriel Rodrigues, 23 anos, morador de Vila Rica, também em Jaboatão dos Guararapes.





Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Ministério da Saúde de Gaza relata 41.118 mortes desde o início da guerra