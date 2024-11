A- A+

Exposição Instituto Ploeg é inaugurado com objetivo de promover as artes plásticas no Recife O primeiro evento do local idealizado por Roberto Ploeg contou com exposição do do artista plástico e arquiteto Luiz Rangel

Com o objetivo de movimentar a vida cultural do Recife, o Instituto Ploeg foi inaugurado em cerimônia na noite desta quinta-feira (7). O espaço dedicado à promoção das artes plásticas fica em um edifício histórico na rua da Santa Cruz, número 190, na Boa Vista, área central da Capital pernambucana.

O projeto é idealizado por Roberto Ploeg, teólogo e artista plástico holandês, que passou a morar no Brasil no início da década de 1980. Ele, na verdade, se descobriu artista quando teve contato com a cultura pernambucana.

O local tem três ambientes de exposição permanente e duas áreas dedicadas a exposições temporárias, além de três ateliês e um auditório que poderão ser alugados para cursos, palestras e lançamentos.

"Eu sou muito apaixonado por Pernambuco. Eu espero contribuir com a revitalização do Centro do Recife com esse espaço dedicado às artes e cultura", iniciou Roberto Ploeg.

"Vamos investir em formação artística com vários cursos, temos auditório disponíveis para várias atividades. Queremos incentivar um movimento de criatividade no centro. A ideia é que irradie para o entorno", completou o artista.



O dia de inauguração do Instituto Ploeg contou com as exposições temporárias "Naturezas Mortas" e "Síntese do Irreal" do artista plástico e arquiteto Luiz Rangel.

"É uma honra participar da primeira exposição do Instituto Ploeg. É um espaço que está sendo entregue à cidade do Recife, que já tem um certo número de galerias, mas essa se soma a esse conjunto que existe. Com o diferencial que esse já tem a assinatura do próprio artista", destacou Rangel.

A exposição de Luiz Rangel tem curadoria da pesquisadora Joana D'arc Lima e ficará exibida até o dia 30 de janeiro do próximo ano.

A série de obras de Rangel desenvolvida a partir da técnica de colagem, utilizando recortes de telas em tinta acrílica, explora a natureza e o espaço urbano.

"O trabalho de curadoria com Luiz Rangel foi muito prazeroso durante todo o processo. Ele é um investigador da pintura. Além de estabelecer uma conexão com a tradição ocidental da cultura. Ele também acompanha um projeto moderno de experimentação da maneira de representar o real", relatou Joana.

O Instituto Ploeg fica aberto para visitação de terça à sexta-feira, das 9h às 17h. A entrada é gratuita e mais informações podem ser obtidas por meio do número: (81) 99934-9265.



