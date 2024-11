A- A+

EXPOSIÇÃO Exposição imersiva no RioMar Recife mergulha em vida e obra de Ariano Suassuna "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso" estreia no próximo 29 de novembro no mall

A partir do próximo dia 29 de novembro, o autor, poeta e dramaturgo Ariano Suassuna (1927-2014) vai "ocupar" o Espaço de Eventos do RioMar Recife, em uma exposição imersiva que percorrerá vida e obra de um dos maiorais da literatura brasileira.



Com mote no universo artístico e humano do artista paraibano, "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso" - co-criada em participação com o neto mais velho de Ariano, João Suassuna - terá cenografia, tecnologia e elementos físicos à disposição dos visitantes.









Em uma área de mais de 1,2 mil metros quadrado, a viagem às facetas do romancista promete ser também sensorial, em meio a 13 salas que percorrem sua carreira e expõem obras que ainda não tinham sido vistas pelo público, a exemplo de manuscritos, fotos raras, trechos de peças de teatro e vídeos.

"A exposição é linda e consegue preservar a coerência de Ariano, levando adiante a sua chama imortal, que tanto nos inspira. E isso é possível porque temos uma experiência que nos revela o Ariano gênio, como escritor e defensor da cultura brasileira, mas, especialmente, o Ariano gênio como gente (...)", celebra João Suassuna, neto de Ariano Suassuna.

Cinco atos e a

cadeira que ele sentava...

Para além da vivência imersiva em obra, o cotidiano de Ariano também é destaque da exposição que expõe, por exemplo, a cadeira que ele gostava e costumava sentar para ler e contar seus causos.

Outras "pílulas" físicas da vida dele, como o traje que ele usava também integram a exposição, que passou inicialmente pela Paraíba, no espaço Luzzco.

Crédito: Max Brito

Por aqui, itens raros de Ariano Suassuna e produtos temáticos em uma lojinha vão compor ainda "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso".

E dentro da ideia de imersão, a exposição está dividida em cinco atos:



- Ato I: Amor pela Poesia

- Ato II: Amor Pela sua Aldeia

- Ato III: Amor da Vida

- Ato IV: Amor que Contagia e

- Ato V: Amor Imorrível

Serviço

Exposição "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: a partir de 29 de novembro, até 30 de janeiro

Onde: RioMar Recife (Espaço de Eventos, Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 35 no site da Fever e no APP do mall

Informações: @luzzco // @autoarianoimersivo e @riomar_recife



Visitação de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

