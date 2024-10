Exposicão "Cinema São Luiz: Projetando Re-Existências" entra em cartaz nesta sexta (1º)

A- A+

Como parte das ações que celebram a reabertura do Cinema São Luiz, entrará em cartaz, nesta sexta (1º), a exposição “Cinema São Luiz: Projetando Re-Existências”.

A mostra ocupará as dependências do equipamento cultural público durante a 15ª edição do festival Janela Internacional de Cinema do Recife, de sexta (1º) até o dia 8 de novembro. O acesso é gratuito.

A exposição passeia por quatro eixos temáticos, que apresentam as mais de sete décadas de existência do equipamento. O Cinema São Luiz foi fundado no dia 6 de setembro de 1952, e, ao longo de várias gerações, tornou-se símbolo de resistência dos cinemas de rua do Brasil às blockbusters.

Entre os temas abordados nos eixos, as reformas e algumas das transformações ocorridas nos 72 anos de existência do cinema, celebrando o seu passado, reforçando a importância de sua reabertura no presente e construindo perspectivas futuras.

A pesquisa foi realizada por duas pernambucanas: a museóloga Chaylanne Marques e a produtora cultural Keyse Menezes. Elas também são curadoras, autoras da parte textual da mostra e produtoras da exposição, conjuntamente com a produção do designer Gustavo Carvalho, responsável pelo projeto expográfico.

A partir do dia 25 de novembro, a “Cinema São Luiz: Projetando Re-Existências” entra em cartaz na sede da Fundarpe, na rua da Aurora (centro do Recife), também com entrada gratuita.

“Cinema São Luiz: Projetando Re-Existências” tem o incentivo do Funcultura (Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura), Fundarpe, Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e Governo do Estado de Pernambuco.



SERVIÇO

Exposição “Cinema São Luiz: Projetando Re-Existências”

Quando: de 1º a 8 de novembro

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista - Recife-PE

Entrada gratuita

Veja também

Ciclo Natalino Prefeitura de Gravatá anuncia mais de um mês de programação natalina gratuita; confira