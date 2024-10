A- A+

CINEMA Cinema São Luiz volta a funcionar no dia 1º de novembro, com programação já confirmada; confira Fechado desde novembro de 2021, o equipamento cultural passou por obras de restauração

O Cinema São Luizl, no Recife, já tem data para reabrir as portas, segundo o Governo de Pernambuco. Após passar por serviços de restauração, o equipamento cultural, localizado do Rio Capibaribe, no Centro da capital pernambucano, volta a receber o público no dia 1º de novembro.

A volta da programação começa com o 15º Festival Janela Internacional de Cinema do Recife. O evento, que tem direção artística do cineasta Kleber Mendonça Filho e da produtora Emilie Lesclaux, ocorre até o dia 8 de novembro - a programação do festival, no entanto, não foi divulgada.

O monumento histórico recebeu obras de recuperação da coberta, que custaram R$ 106 mil de recursos do Tesouro estadual, além da restauração do forro decorativo, no valor de R$ 1,3 milhão oriundos da Lei Paulo Gustavo (LPG).

Depois da reabertura, outras melhorias seguem em curso no São Luiz. A última fase de obras no cinema iniciou em agosto passado, com a licitação da requalificação e acessibilidade do espaço cultural.



O serviço inclui recuperação das marquises externas, instalação de um sistema de prevenção e combate a incêndios, equalificação dos banheiros com acessibilidade e instalação de um elevador para os quatro pavimentos superiores.



Também será realizada a recuperação de danos em pisos, tetos, portas, luminárias e no icônico letreiro da fachada. A previsão é que de, em dez meses, tudo esteja finalizado.

O equipamento cultural precisou fechar as portas em novembro de 2021, para a implantação de um novo sistema de refrigeração, correção de problemas de vazamento de cobertura e redimensionamento das suas instalações elétricas. Após chuvas torrenciais ocorridas no Recife em fevereiro de 2023, foi totalmente interditado por medida de segurança.

O restauro do forro de gesso decorado do Cinema São Luiz teve início em fevereiro deste ano, com o mapeamento e reprodução das placas ornamentais, a limpeza e higienização das pinturas que permaneceram.

