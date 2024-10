Cinema São Luiz é reaberto em sessão para colaboradores que trabalharam na restauração

A- A+

O Cinema São Luiz, no Recife, recebeu, nesta sexta-feira (25), ensaio geral para a reabertura ao público, marcada para a próxima sexta-feira (1º).

Funcionários da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e colaboradores que trabalharam na restauração de um dos mais emblemáticos cinemas de rua do Brasil, situado às margens do rio Capibaribe, participaram da exibição do filme "Retratos Fantasmas", do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, que também esteve presente.

A sessão especial contou ainda com a participação da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e da vice-governadora, Priscila Krause.

A Secult-PE e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) realizaram a recuperação da coberta, orçada em R$ 106 mil, com recursos do governo estadual, e a restauração do forro decorativo, no valor de R$ 1,3 milhão, por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo.

A governadora Raquel Lyra agradeceu ao governo federal e ao presidente Lula pelos recursos oriundos da lei que homenageia o humorista.

"Eu quero agradecer a todos que se empenharam para fazer a obra. Os trabalhadores que se dedicaram com muito carinho para fazer esse restauro lindo, que fica marcado no coração e na memória do povo pernambucano. Essa reabertura renova a esperança de termos um prédio icônico e histórico podendo ser utilizado pela população”, destacou a governadora.

Trabalhadores que somaram esforços na revitalização do São Luiz foram aplaudidos no momento. É o caso de Adriano Galvão, de 36 anos, que agradeceu a oportunidade de prestigiar a primeira exibição.

"Eu nunca tinha ido a nenhum cinema e fiquei impressionado quando entrei aqui pela primeira vez, uma beleza sobrenatural. Agora que está ainda mais bonito. Teve muito trabalho, mas o resultado ficou lindo. É emocionante assistir a um filme aqui", disse.

O cineasta Kleber Mendonça ainda ressaltou a imponência e a tradição do São Luiz. "Poucas cidades no mundo têm uma sala como o São Luiz. E o Recife, ao longo de muitas décadas, conseguiu mantê-lo. Isso é uma tendência que se perpetua, agora, com essa restauração, que na verdade nunca tinha acontecido realmente nessa sala", afirmou.

Reabertura

A reabertura do Cinema São Luiz será feita durante o 15º Festival Janela Internacional de Cinema do Recife, que inclui lançamentos nacionais e internacionais, clássicos restaurados, sessões com música ao vivo, premiação de curtas-metragens nacionais, ações formativas e homenagens.



Após o festival, a próxima etapa da restauração do cinema incluirá recuperação estrutural das marquises externas, implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio, requalificação dos banheiros com acessibilidade e instalação de um elevador acessível aos quatro pavimentos superiores.



Essa etapa da restauração terá um investimento de R$ 1,9 milhão, provenientes da Lei Paulo Gustavo.

Veja também

MORTE DE ANTONIO CICERO Após morte de Antonio Cicero, Marina Lima tranquiliza fãs e diz que entende decisão do irmão