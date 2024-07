A- A+

CINEMA ''O Agente Secreto'': Kleber Mendonça Filho fala sobre representação dos anos de 1970 no novo filme A produção do longa-metragem realizou gravações internas neste sábado (27), na Folha de Pernambuco

Novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" aconteceram nas instalações da Folha de Pernambuco neste sábado (27). Enquanto a equipe de produção ocupou parte da Rua Vigório Tenório, o diretor pernambucano dirigia as cenas protagonizadas por Wagner Moura dentro do edifício do jornal.

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o cineasta ressalta o motivo de ter escolhido a sede do jornal para a realização das filmagens. Com a ideia de representar um periódico dos anos de 1970, seria necessário ter uma máquina rotativa de impressão desse período, equipamento esse que se encontra no parque gráfico da Folha em plena funcionalidade.

''A Folha de Pernambuco é dos anos de 1990 e o filme se passa em 1977, mas as máquinas da Folha são de 1972 e estão em estado impecável. Hoje, nós filmamos aqui uma representação de um jornal dos anos de 1977'', comentou o diretor.

''As máquinas são o destaque nesta cena por serem muito fotogênicas e remetem a imprensa, o papel e a tinta, fazendo parte das muitas ideias que fazem parte de 'O Agente Secreto''', completou Kleber.

O fugitivo chega na cidade na semana do Carnaval, carregando consigo a esperança de um possível reencontro com o seu filho, mas a descoberta que está sendo espionado pelos seus vizinhos promove uma tensão maior no protagonista.



