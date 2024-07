A- A+

Despedida J. Borges: corpo do mestre da xilogravura é sepultado em Bezerros, sob clima de forte comoção Cortejo fúnebre percorreu ruas de Bezerros, partindo do Centro de Artesanato, até chegar ao Cemitério Parque dos Eucaliptos

O corpo de J. Borges, artista pernambucano, foi sepultado na tarde deste sábado (27). Sob clima de forte comoção, a cerimônia ocorreu no Cemitério Parque dos Eucaliptos, no município de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

O caixão com o corpo do mestre da xilogravura foi transportado em cortejo pelas ruas do município, por um veículo do Corpo de Bombeiros, indo do Centro de Artesanato de Bezerros, onde foi realizado o velório, até o local do enterro.



No momento em que o caixão foi alçado à viatura do Corpo de Bombeiros, músicos tocaram a música “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga, em versão instrumental. Além disso, uma bandeira do Náutico, time do coração do artesão, foi colocada junto ao caixão.

O sepultamento de J. Borges foi acompanhado por familiares, amigos, fãs, imprensa e autoridades, como a prefeita de Bezerros, Lucielle Laurentino (UB). Na sexta-feira (26), durante o velório, também se despediram do artista o deputado federal Mendonça Filho (UB) e o deputado estadual Joãozinho Tenório (Patriota), além de vereadores e lideranças locais.

José Francisco Borges morreu na manhã desta sexta-feira (26), aos 88 anos, em casa. De acordo com a família, a morte ocorreu por causas naturais.

Cordelista, pintor, xilogravurista e poeta, o bezerrense era conhecido em todo o País e também internacionalmente. Suas obras representavam bem a cultura e o povo do Nordeste, ajudando a moldar a identidade visual da região.

