Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 24 a 30 de outubro; confira

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para as estreias de "Venom - A última rodada", encerrando a trilogia da Sony, de "O Quarto Ao Lado", primeiro longa-metrafem de Pedro Almodóvar falado em inglês, além da comédia brasileira "Caindo na Real". Confira a seguir os filmes em cartaz de 24 a 30 de outubro:



PRÉ-ESTREIA



"Pássaro Branco – Uma História De Extraordinário"

Depois que Julian (Bryce Gheisar) é expulso da escola devido ao tratamento que teve com Auggie Pullman (em "Extraordinário"), ele tenta se encaixar no novo colégio com seus novos colegas. Para ajudar em sua mudança, Sara, a avó de Julian, vivida pela vencedora do Oscar Helen Mirren nos tempos atuais, conta sua inspiradora história de quando era uma jovem menina que vivia na França invadida pelos nazistas, e onde foi protegida por um garoto e sua família.

Direção: Marc Forster







ESTREIA



"Venom: A Última Rodada"

Tom Hardy retorna ao papel de Venom, um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, para o filme final da trilogia. Eddie e Venom estão fugindo. Perseguidos pelos dois mundos, a dupla é forçada a tomar uma decisão devastadora que vai fechar as cortinas da última rodada de Venom e Eddie.

Direção: Kelly Marcel







"O Quarto Ao Lado"

Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton) eram amigas muito próximas durante a juventude, quando trabalhavam juntas na mesma revista. Enquanto Ingrid tornou-se escritora, Martha seguiu carreira como repórter de guerra e as circunstâncias da vida as separaram. Após anos sem contato, elas se reencontram em uma situação extrema, porém estranhamente doce.

Direção: Pedro Almodóvar







"Caindo na Real"

Em um Brasil imaginário, Tina (Evelyn Castro) trabalha como chapeira no Rio de Janeiro e, de repente, vê sua vida mudando completamente quando descobre que é herdeira do trono em uma monarquia e está no meio das tramas do conselheiro real, Alaor.

Direção: André Pellenz







"Receba!"

Amadeu precisa de dinheiro, ele e Gina estão numa enrascada com agiotas. O destino lhe sorri quando o coloca de cara com uma bolsa recheada de um conteúdo tão valioso quanto ilegal. Amadeu esconde a bolsa, mas logo depois morre atropelado, antes de encontrar a namorada. Agora, Gina precisa descobrir o que aconteceu com Amadeu. Além de Gina, há mais gente à caça de Amadeu, da bolsa e da pequena fortuna contida nela: o perigoso chefe do crime local e seus melhores capangas – um policial corrupto com medo de sangue e sua parceira que está parando de fumar. Fechando o quebra-cabeça, um rapaz inocente que, na hora e no lugar errados, acaba no olho do furacão.

Direção:Pedro Perazzo e Rodrigo Luna



EM CARTAZ



"O Aprendiz"

Estrelado por Sebastian Stan e Jeremy Strong, "O Aprendiz" conta a história de como o jovem Donald Trump iniciou seu negócio imobiliário por meio de uma barganha com o influente advogado e mediador político Roy Cohn.

Direção: Ali Abbasi







"Sorria 2"

Prestes a embarcar em uma turnê mundial, a cantora pop Skye Riley (Naomi Scott) começa a viver experiências aterrorizantes e inexplicáveis. Tomada pelo horror e pela pressão da fama, Skye é forçada a confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde demais.

Direção: Parker Finn







"Perfekta - Uma Aventura da Escola de Gênios"

Os jovens gênios Isa (Sophia Rosa), Tom (Enzo Ignácio) e Linus (Murilo Gricolo) precisam salvar a memória de Einstein, um antigo robô da escola. Para isso, eles vão contar com a ajuda de um misterioso cientista, Édison (Romulo Estrela), que vive isolado no Laboratório Perfekta, um lugar habitado por androides de última geração inspirados em grandes gênios da humanidade, como Isaac Newton (Roberto Birindelli) e Sophie Germain (Bárbara Coura). Após um incidente durante um upgrade, Einstein torna-se perigoso e assume o controle de Perfekta. Agora, os três jovens precisam enfrentar os androides e reconquistar a confiança do robô Einstein, nesta emocionante aventura de ficção científica, repleta de ciência e tecnologia.

Direção: João Daniel Tikhomiroff







"Super/Man: A História de Christopher Reeve"

A história de Christopher Reeve, de ator desconhecido a astro de cinema. Ele nterpretou o Superman em quatro filmes e atuou em dezenas de outros papéis, antes de se ferir em um acidente de equitação quase fatal em 1995, que o deixou paralisado do pescoço para baixo. Depois de se tornar tetraplégico, ele se tornou um líder carismático e ativista na busca de uma cura para lesões na medula espinhal, bem como um defensor apaixonado dos direitos e cuidados das pessoas com deficiência.

Direção: Ian Bonhôte, Peter EttedguI



"Marias"

Marias é um road movie que percorre o Brasil e a Rússia em busca de sua protagonista. Campesina, nordestina, clandestina, Maria Prestes teve vários nomes. Foi, na verdade, muitas. Nessa trajetória, o filme atravessa as histórias de outras mulheres que também participaram ativamente de grandes momentos do último século. Entre elas, Olga Benário, Dilma Rousseff e Marielle Franco.

Direção: Ludmila Curi



"Banel e Adama"

Banel e Adama estão apaixonados. O jovem casal vive em uma aldeia remota no norte do Senegal. Para eles, nada mais importa. No entanto, seu amor eterno e perfeito entra em rota de colisão com os costumes da comunidade. Neste mundo não há espaço para a paixão, muito menos para o caos.

Direção: Ramata-Toulaye Sy



"Maximiliano Kolbe e Eu"

A história verídica do Santo polonês Maximiliano Kolbe e os incríveis desafios que enfrentou durante a invasão nazista da Polónia na Segunda Guerra Mundial. Kolbe foi castigado por ter prestado ajuda e proteção aos judeus enviados para Auschwitz, um campo de concentração nazista. Num sacrifício final, ofereceu-se para trocar de lugar com um desconhecido que estava desolado por sua mulher e filhos. Ao tomar o lugar do estranho, Kolbe sacrifica a sua vida. O filme desenrola-se através de um encontro atual entre Gunther, um homem idoso, e DJ, um adolescente rebelde.

Direção: Donovan Cook



"Robô Selvagem"

A épica aventura acompanha a jornada de uma robô – a unidade ROZZUM 7134, “Roz” – que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil, construindo pouco a pouco relacionamentos com os animais nativos, e até adotando um filhotinho de ganso órfão.

Direção: Chris Sanders







"A Garota da Vez"

"A Garota da Vez" é baseado na história real bizarra de Sheryl Bradshaw (Anna Kendrick) e Rodney Alcala (Daniel Zovatto). Bradshaw era uma solteira em busca de um pretendente no programa de TV de sucesso dos anos 70, “The Dating Game”, e escolheu o solteiro charmoso nº 3, Rodney Alcala. No entanto, por trás da fachada gentil de Alcala havia um segredo mortal: ele era um serial killer psicopata em meio a mais uma onda de assassinatos.

Direção: Anna Kendrick







"Tudo Por Um Popstar 2"

A nova produção brasileira conta a história de três amigas, Duda (Gabriella Saraivah), Bia (Bela Fernandes) e Julinha (Laura Castro) que moram em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e planejam uma viagem para celebrar seus 15 anos de amizade e assistir ao show de encerramento da turnê de um grande Pop Star (Lucas Burgatti), que estudou com elas na adolescência, hoje é o cantor jovem mais famoso do Brasil e era o antigo namorado de Duda no colégio. A história de romance também traz um pouco de aventura quando o trio se envolve em situações desafiantes para salvar o show e a viagem.

Direção: Marco Antonio de Carvalho







"Termodielétrico"

O filme explora a vida e a obra do físico Joaquim da Costa Ribeiro, avô da diretora, descobridor do fenômeno termodielétrico – processo que revela a geração de correntes elétricas associadas à mudança de estado físico de certos materiais.

Direção: Ana Costa Ribeiro







"Coringa: Delírio a Dois"

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.

Direção: Todd Phillips







"A Forja"

Um ano depois de encerrar o ensino médio, o jovem Isaías Wright não tem planos para o futuro e é desafiado por sua mãe solo e um empresário de sucesso a começar a traçar um rumo melhor para sua vida. Ele passa a ser discipulado pelo seu novo mentor, conta com orações de sua mãe e de uma guerreira de orações, Dona Clara, e começa a descobrir o propósito de Deus para sua vida.

Diração: Alex Kendrick







"Ainda Somos os Mesmos"

Em 1973, após o golpe de estado chileno de Pinochet, o Chile era um dos lugares mais perigosos do mundo. Os únicos lugares seguros eram as embaixadas. Quando um brasileiro fugindo do exército chileno encontra abrigo na embaixada argentina, ele tentará sobreviver enquanto seu pai tenta resgatá-lo. Baseado em fatos.

Direção: Paulo Nascimento







"Golpe de Sorte em Paris"

Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud) parecem o casal ideal – ambos são profissionalmente bem-sucedidos, vivem em um apartamento lindo em um bairro exclusivo de Paris, e parecem estar tão apaixonados quanto estavam ao se conhecerem. Mas quando Fanny esbarra acidentalmente em Alain (Niels Schneider), o antigo colega de escola, ela fica encantada. Eles logo retomam o contato e se aproximam cada vez mais.

Direção: Woody Allen







"A Substância"

O filme narra a trajetória da atriz em declínio Elisabeth Sparkle, vivida por Demi Moore, que opta por experimentar uma peculiar substância: uma droga misteriosa que, à primeira vista, possui propriedades extraordinárias, conseguindo replicar células e gerar temporariamente uma versão rejuvenescida e aprimorada dela mesma. A partir dessa decisão, surge a personagem Sue, interpretada por Margaret Qualley, trazendo consigo uma sequência de bizarros acontecimentos.

Direção: Coralie Fargeat







"Zuzubalândia"

Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica. Será que nossa heroína Zuzu vai dar conta do recado?

Direção: Mariana Caltabiano







"Ivan, o TerriRvel"

Um resgate da obra do cineasta Ivan Cardoso, inventor do subgênero cinematográfico “terrir”, mesclando material de arquivo, cenas documentais, animações e reconstruções ficcionais, buscando refletir sobre sua importância cinematográfica e traçar o retrato de um personagem marcante na historiografia do cinema brasileiro.

Direção: Mario Abbade



"Operação Borboleta"

Em uma pequena cidade estão acontecendo assassinatos em série de mulheres, o investigador Hélio, da capital, é chamado para desvendar os crimes misteriosos e conta com ajuda da bela investigadora local, Sarah. Hélio e Sarah descobrem que por trás dos crimes existe uma mente doentia, inteligente e surpreendente.

Direção: Sílvio Toledo



ESPECIAL



"A História de Adèle H." - Mostra Truffau (Cinema da Fundação)

A história da autodestruição de Adèle Hugo, filha do escritor Victor Hugo, cuja obsessão não correspondida por um soldado inglês a levou em uma odisseia intercontinental de Guernsey à Nova Escócia e Índias Ocidentais.

Direção: François Truffaut



"Barbarize: Becos da Realeza" - Sessão Especial (Cinema da Fundação)

O filme combina elementos de show e documentário, apresentando uma narrativa que valoriza a cultura e a história da comunidade do Bode, no bairro do Pina. Durante a obra, Barbarize, grupo pernambucano composto por Bárbara Vitória e YuriLumin, performa canções inéditas e músicas do EP SobreVivências Periféricas (2021).

Direção: Victor Limar



"Aitaré da Praia" - Almery 120 Anos (Cinema da Fundação)

Aitaré namora Cora, uma moça da aldeia. Numa viagem de jangada em dia tempestuoso, ele salva o roco Coronel Felipe Rosa e sua filha, que ficam retidos nessa pequena aldeia de pescadores até a chegada de um barco, que os leva de volta à cidade de Recife. Por causa das intrigas, Cora e Aitaré se desentendem. Somente cinco anos mais tarde, tudo será esclarecido e eles se reconciliarão.

Direção: Ary Severo



Chama Curtas - Cinema da Fundação

Neste sábado (26), o Cinema da Fundação Joaquim Nabuco recebe a sessão "Chama Curtas - Fantasmas do Cotidiano", uma parceria com a Revista Nostalgia, responsável pela curadoria da edição. O especial reúne três curtas-metragens que perscrutam as intersecções imagéticas e narrativas entre fantasmagorias e masculinidades.



Maratona de Minha Mãe é uma Peça - Cinemark

A Maratona de Minha Mãe é uma Peça reúne as divertidas histórias de Dona Hermínia, uma mãe exagerada que faz de tudo para cuidar dos filhos. Entre confusões e momentos emocionantes, ela encara os desafios da maternidade com muito humor. Uma trilogia cheia de risadas e amor familiar.



"Corisco e Dadá" (Versão restaurada em 4K)

O capitão Corisco (Chico Diaz) é um condenado de Deus, cuja missão é lavar com sangue os pecados do mundo. Um dia ele rapta Dadá (Dira Paes) e a vida dos dois muda completamente. Diante da morte de um filho, tomado de fúria, Corisco rompe com Deus, e Dadá tenta salvá-lo do abismo do ódio, mas o terrível destino não tarda a chegar.

Direção: Rosemberg Cariry



"Whitney Houston - The Concert"

Em 1994, Whitney Houston subiu ao palco em Durban, África do Sul, tornando-se a primeira grande musicista ocidental a visitar a nação pós-apartheid recém-unificada após a eleição vencedora do presidente Nelson Mandela. Esta apresentação foi mais do que um concerto; Foi uma celebração de liberdade, esperança e unidade. A voz poderosa e a entrega emocional de Whitney trouxeram alegria e inspiração para um país recém-libertado.

Direção: Marty Callner



"Taeyong - TY Track In Cinemas"

Mergulhe no mundo hipnotizante de Taeyong, integrante do grupo de K-pop NCT, experimentando sua música e performances. 'TY TRACK' apresenta uma impressionante variedade de músicas e palcos vibrantes, que mostram a visão artística de Taeyong, tudo apresentado em escala cinematográfica. Testemunhe a jornada nos bastidores enquanto o artista se prepara para seu show e ouça as histórias que ele deseja compartilhar.

Direção: Yoon Dong Oh



"Estranho Caminho" (Teatro do Parque)

Um jovem cineasta que visita sua cidade natal é surpreendido pelo rápido avanço de uma pandemia e precisa encontrar seu pai, com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro, coisas estranhas começam a acontecer.

Direção: Guto Parente



"Tears For Fears Live (A Tipping Point Film)"

"Tears For Fears Live (A Tipping Point Film)" foi capturado durante a The Tipping Point Tour Parte 2 em 2023 e apresenta os sucessos de Tears For Fears, incluindo "Everybody Wants To Rule The World", "Shout", "Sowing The Seeds Of Love", "Mad World", "Head Over Heels", entre outros - junto com as novas favoritas dos fãs do álbum The Tipping Point, o primeiro em 17 anos.



Cinema da UFPE

Na quinta-feira (24), o Cinema da UFPE exibirá duas sessões na temática “Uma Volta Pela Cidade”, que aborda faces opostas da realidade social, de pessoas de diferentes origens e classes sociais. Às 14h30, a sessão de “A Grande Cidade”, do diretor Cacá Diegues, e às 17h “Amanhã", de Marcos Pimentel. Na sexta-feira (25), a mostra explora a temática “É o Terceiro Mundo?”. Às 14h30, sessão de “O Bandido Da Luz Vermelha”, de Rogério Sganzerla, inspirado na história real de um assaltante. A programação será finalizada às 16h30 com “Deus e o Diabo Na Terra Do Sol”, do diretor Glauber Rocha, que retrata o período da República Velha no Brasil.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE





