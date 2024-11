Orquestra Criança Cidadã realiza exposição sobre a construção de instrumentos e arcos musicais

A- A+

A Escola de Formação de Luthier e Archetier (EFLA) da Orquestra Criança Cidadã promove, a partir desta sexta-feira (8), a 4ª edição da exposição "A arte da luteria e da arqueteria", na Caixa Cultural do Recife, área central da capital pernambucana.

A mostra segue até o domingo (10), com horários das 10h às 18h, e tem entrada gratuita.





Durante a exposição, os visitantes terão a oportunidade de conhecer sobre o processo de construção de violinos, ofício atribuído ao profissional luthier, assim como a confecção de arcos, outra parte deste instrumento de cordas friccionadas, que é produzida pelos arqueteiros - duas profissões raras no Brasil, mas que possuem centenas de anos de existência.

O professor de arqueteria, Claudiano Lozer, destacou a importância da preparação de novos arqueteiros no Brasil

“Esse é um ofício com poucos representantes no país, e a formação desses alunos é um marco importante. Eles têm potencial de expandir e manter vivo este trabalho, crucial para o mundo da música”, ressaltou.

Na exposição, estarão expostos os violinos confeccionados por alunos e monitores, sob orientação dos professores da EFLA, entre abril e agosto de 2024. Também serão apresentados arcos construídos e reformados pelos alunos da arqueteria.

Uma novidade da edição deste ano é a exibição da réplica do ‘Violino Papal’, presenteado ao papa Francisco pela Orquestra Criança Cidadã durante os Concertos pela Paz, em novembro de 2023.

"A nossa expectativa é apresentar aos visitantes o trabalho feito na escola, os materiais e ferramentas usados, e como são realizados os processos. Além disso, queremos oferecer ao público a oportunidade de interagir com os instrumentos", conta Paulo Domizetti, professor luthier.

Durante os três dias da exposição, professores, monitores e alunos da EFLA estarão disponíveis para explicar cada detalhe do processo de construção dos instrumentos. Os visitantes também poderão experimentar os instrumentos e arcos expostos, interagindo com músicos da Orquestra Criança Cidadã.



EFLA

Em funcionamento desde 2012, a Escola de Formação de Luthier e Archetier da Orquestra Criança Cidadã é a primeira instituição do gênero no Estado de Pernambuco e uma das poucas do Brasil, atendendo, atualmente, a 19 jovens aprendizes.

Em setembro de 2021, foram inauguradas as novas instalações da EFLA, que dispõem de amplas salas de aula e equipamentos modernos em 500m² de área construída na sede da Orquestra, nas dependências do 7º Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, no bairro do Cabanga.



