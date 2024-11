A- A+

FESTIVAL REC'n'Play: veja programação de shows do palco Pernambuco Meu País Nomes como Otto e Karynna Spinelli integram programação do espaço, a partir desta quarta-feira (6)

A partir desta quarta-feira (6) até o sábado (9), o Bairro do Recife será tomado por tecnologia, inovação e criatividade em mais uma edição do REC'n'Play Festival - evento gratuito com atividades diversas e programação que envolve, inclusive música.



E sobre este assunto, música, o palco Pernambuco Meu País - localizado no Gramado do Cais (Praça Rio Branco), armado na Av. Alfredo Lisboa - recebe atrações que passam por cortejos que incluem os Tambores Silenciosos de Olinda a shows com nomes como Otto, Zé Brown e Mãeana, entre outros.



Gratuitas, as apresentações têm início às 17h30 desta quarta, com o cortejo do Maracatu Nação Encanto do Dendê, abrindo a programação do espaço, encerrado com show do Estesia e participação do Maestro Spok.









Na mesma noite Jader e Otto, com participação de Junio Barreto, completam a line-up.

Já na quinta-feira (7), às 16h50, o Samba de Coco Raízes de Arcoverde inicia a agenda do palco, que terá ainda Zé Brown e Mago de Tarso.



Na sexta, 8, às 16h30, o Afoxé Oxum Pandá abre a programação que seguirá com shows de Karynna Spinelli e da carioca Mãeana.

O palco Pernambuco Meu País encerra as apresentações no sábado, 9, a partir das 16h30, com Rústico - Cia Barnabô, de São Paulo.



Em seguida o cortejo Brincantes de Pernambuco com o Vassourinhas de Olinda, Urso do Bairro Novo do Ribeirão e Sambadeiras, entre outros nomes, movimentam o cortejo.



O ápice, às 20h30, se dará com cortejo dos Tambores Silenciosos de Olinda, sob o batuque do Maracatu Nação Estrela de Olinda, Maracatu Nação Pernambuco e Maracatu Nação Camaleão, entre outras nações.

PROGRAMAÇÃO PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS NO REC'N'PLAY:

Quarta-feira, 6 de novembro



17h30 - Maracatu Nação Encanto do Dendê

18h20 - Jader

19h40 - Otto, com participação de Junio Barreto

21h20 - Estesia, com participação de Maestro Spok

Quinta-feira, 7 de novembro

16h50 - Samba de Coco Raízes de Arcoverde

17h40 - Zé Brown

18h40 - Mago de Tarso

Sexta-feira, 8 de novembro

16h30 - Afoxé Oxum Pandá

17h20 - Karynna Spinelli

18h20 - Mãeana

Sábado, 9 de novembro



16h30 - Rústico - Cia. Barnabô (SP)

19h - Cortejo Brincantes de Pernambuco (Lulinha e os Bonecos Gigantes de Pernambuco / Clube Carnavalesco Vassourinhas de Olinda / Boi Maracatu / Maracatu Águia Dourada / Urso do Bairro Novo do Ribeirão / Clube de Alegorias e Críticas O Homem da Meia-noite / Nação do Maracatu Aurora Africana / Sambadeiras)

20h30 - Louvação Noite para os Tambores Silenciosos de Olinda em Recife (Maracatu Carnavalesco Misto Leão Coroado / Maracatu de Baque Virado Nação De Luanda / Maracatu Nação Estrela de Olinda / Maracatu Nação Camaleão / Maracatu Nação Maracambuco / Maracatu Nação Pernambuco / Maracatu Nação Tigre)

SERVIÇO

REC'n'Play Festival

Quando: de quarta (6) a sábado (9)

Onde: Bairro do Recife

Acesso gratuito para os shows (com inscrições para participar das atividades neste link)

Informações: @recnplayfestival

Veja também

LITERATURA Prêmio Jabuti: pernambucana Fernanda Castro está entre os finalistas; veja lista completa