MOBILIDADE REC'n'Play terá esquema especial de ônibus com veículo elétrico; confira itinerário Linha aceitará pagamentos com cartões VEM Estudante, Comum e Trabalhador e Pix e cartões de crédito e débito

Participantes do REC'n'Play poderão usar ônibus elétrico para ir até o Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana, durante o evento, entre 6 e 9 de novembro.

O veículo será alocado para o festival e terá disponibilidade de meia passagem para estudantes.

Segundo o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), a linha 1051 - REC'n'Play (Opcional) terá tarifa de R$ 5,15, equivalente ao opcional mais barato. Estudantes poderão pagar R$ 2,57 com o VEM Estudante.

A linha também aceitará pagamentos com cartões VEM Comum e Trabalhador, Pix, cartões de crédito e débito.

Passageiros com direito à gratuidade continuarão contando com os outros serviços disponíveis no centro do Recife e poderão conhecer o serviço opcional pagando a tarifa cheia, esclarece o CTM.

As viagens do ônibus elétrico serão feitas entre 10h e 22h15, com intervalos de 45 minutos.

O itinerário será o seguinte: Marco Zero, Centro Cultural Cais do Sertão, Terminal Marítimo, Porto do Recife, Forte do Brum, Prefeitura do Recife, TRT, Ponte Buarque de Macedo, Av. Guararapes, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Soledade, Rua Nunes Machado, Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Praça da República, Rua do Imperador, Ponte Maurício de Nassau, Cais da Alfândega, Marco Zero.

O CTM diz ainda que passageiros poderão acompanhar a localização do veículo em tempo real por meio do código 1051 aplicativo Cittamobi, disponível para usuários Android e iOS.

O veículo, um micro-ônibus totalmente elétrico, está sendo testado na região, em uma iniciativa do CTM com a empresa Ankai do Brasil e o Consórcio Conorte.

