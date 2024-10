A- A+

Cultura Festival REC'n'Play 2024 anuncia programação para crianças e adolescentes; confira De 6 a 9 de novembro, o Carnaval do Conhecimento volta a ocupar bairro histórico do Recife com mais de 1.500 horas de programação

Com o tema "O Futuro Nos Conecta", o Festival REC’n’Play 2024 promove no Recife atividades ligadas à tecnologia, inovação, negócios, cultura e entretenimento. Em sua 6ª edição, de 6 a 9 de novembro, o evento anunciou extensa programação - inclusive para o público infantil.

Entre as atividades para as crianças aproveitarem o Festival estão jogos como dama e pega-vareta com uma diferença: são todos gigantes, na rua, para o público interagir livremente. A criançada - e as pessoas não tão jovens assim - poderá jogar nos fliperamas com jogos clássicos e atuais ou dançar no Just Dance, game musical em que os participantes devem seguir uma coreografia para cada música.

Programação

No sábado, dia 09/11, a programação infantil domina o REC’n’Play. Manguebeat para crianças, pintura lúdica na avenida Marquês de Olinda, oficina de zine e atrações culturais e artísticas são alguns dos destaques, como a apresentação do bloco infantil mais amado em linha reta do mundo: o Bloco do Bita, que faz um cortejo, recheado de sucessos musicais e indicado para crianças de todas as idades. O palco fica localizado na Av. Rio Branco.

Oficinas

Na programação da Jornada de MCs Kids, oficinas de break (06/11, das 14h às 16h) e customização de tênis (06/11, das 10h às 12h e das 13h às 15h). Crianças e adolescentes até 15 anos podem participar da oficina de break.



Não há limite de vagas. A condução é feita pelo B.boy Fabregas (Fabrício Lima) e pela B.girl San (Sandra Carolaine). O palco da Jornada de MCs, onde será realizada a oficina, fica na Rua do Bom Jesus. O espaço também recebe no dia 06/11, das 14h às 16h30, a Batalha de Break; e no dia 07/11,

das 14h às 16h, a Jornada Kids - Graffiti.

Já para participar da oficina de customização é necessário ter a partir de 14 anos e levar um tênis usado que possa ser utilizado no processo. Será apenas uma turma, com dez vagas, que acontece em dois turnos.



Os encontros serão conduzidos pelo grafiteiro pernambucano Leo Gospel, que realiza projetos de customização como forma de empreendedorismo criativo. O local é na Arena ESG Rede Muda Mundo - Espaço Gourmet, na Rua do Bom Jesus, 237.

Arena Gamer

Uma programação especial para crianças e adolescentes estará disponível na Arena Gamer SERPRO, na Rua do Apolo, no cruzamento com a Rua do Observatório. De 06 a 09/11, das 10h às 19h, FreePlays. No dia 06/11, Campeonato Ultimate Goal 2024, das 11h às 15h.



No dia 07/11, campeonato de Pokémon Go, das 9h às 18h. No dia 07/11, campeonato de Street Fighter, das 11h às 15h. No último dia de evento, 09/11, campeonato de League of Legends, das 11h às 16h.

Na Arena de Robôs Petrobras, na Rua do Bom Jesus, de 06 a 08/11, das 12h às 16h, Competição BUZZ_Line; de 06 a 09/11, das 16h às 18h, combate de robôs; no dia 09/11, competição de FOLLOW_LINE, das 12h às 16h.

Para ter acesso às atividades é necessário o Passaporte REC’n’Play, que pode ser adquirido gratuitamente pelo site do evento. A inscrição, válida para toda a programação, pode ser feita pelo link até o último dia do evento. A criança que já tiver CPF pode usar o número para concluir sua inscrição. Caso ainda não o tenha, é possível usar o CPF da pessoa responsável que irá acompanhá-la nas atividades.

Confira mais detalhes da programação:

06.11

Palco Sesc - Arena Swordplay - 14h às 18h

Na arena Swordplay acontecem batalhas entre combatentes equipados com réplicas de espadas ou instrumentos medievais revestidos com espuma. Cada batalha será realizada com 2 participantes duelando entre si, seguindo regras específicas para garantir a segurança

e diversão dos participantes.

Palco Sesc - Jogos gigantes – 14h às 16h

Jogos como Twister, pega varetas, dama, que acompanharam muitas infâncias, serão dispostos em formato gigante na rua para interação do público livremente.

Palco Sesc - Fliperamas - Jogos clássicos e atuais – 14h às 18h (06, 07 e 08/11)

Fliperamas com jogos clássicos e atuais estarão dispostos para degustação do público livremente. Os fliperamas funcionam com 01 ou 02 jogadores por vez, a depender do jogo escolhido.

Palco Sesc – Just Dance - 16h às 18h

O Just Dance é um jogo de dança exibido no palco Sesc que desenvolve a coordenação motora, integração entre mente e corpo, além de permitir interação, socialização e diversão através do movimento. Com coreografias a serem seguidas, o jogo possibilita que até quatro pessoas sejam lidas pelo sensor de movimento para gerar pontuação.



A quantidade de pessoas varia de acordo com a música escolhida. O público pode dançar em frente ao palco e se divertir enquanto aguarda a vez. Horários alternativos Just Dance: dia 07/11 – 15h às 16h / dia 08/11 - 15h às 17h

07.11

Palco Sesc - Jogos temáticos - Cultura Pop e Geek – 14h às 15h

Jogos e desafios recreativos envolvendo a cultura pop e o universo Geek de modo a trabalhar a cognição, competição e trabalho em equipe

Palco Sesc - Cosplay – performance – 16h às 17h

Espaço aberto para performance de cosplays, apresentação do personagem e minientrevista.

Palco Sesc - Apresentação de K-pop e momento random – 17h às 18h

Momento de apresentação de grupos de K-pop, ritmo coreano que ganhou o mundo. Após as apresentações será dado o play em músicas aleatórias de K-pop e todos são convidados a participarem do momento Random. Quando a música tocar é só entrar na roda e dançar.

08.11

Palco Sesc - Balada das cores com DJ - 17h às 18h

DJ tocando as mais vibrantes músicas para agitar a balada das cores. Próximo das 18h, serão distribuídos pós coloridos para que os participantes façam uma onda de cores.

09.11

Palco Sesc - Manguebitinho - 15h às 16h

Um espetáculo liderado pelas artistas Cláudia Soul, a Cacau da Mini Rock; e Lulu Araújo, a Fada Magrinha, que apresentam de forma leve e lúdica a história do movimento Manguebeat.



Cláudia Soul é uma musicista e compositora que lidera a banda Mini Rock e desenvolve oficinas de musicalização. Lulu Araújo é musicista e arte-educadora, acompanhou músicos como Alceu Valença e Naná Vasconcelos e tem dois álbuns lançados dedicados ao público infantil.

Praça do Arsenal - Experiência - Espaço lúdico e criativo para o brincar livre - 10h às 18h

Atividade que promove experimentos sensoriais, oficinas de arte e elementos da cultura popular, direcionada para a primeira infância. Alexsandra Gomes é coordenadora administrativa de eventos culturais, recreativos e educativos.



Rua Marquês de Olinda - Experiência - Pintando a Rua Marquês de Olinda - 10h às 15h



Pintura na rua para toda a família, com coordenação de Alexsandra Gomes.

Arena ESG Rede Muda Mundo - Espaço Gourmet - Oficina - Práticas criativas em pintura com Paula Figueirôa - 10h às 12h

Oficina de pintura para crianças que explora diversas técnicas como aquarela, guache, pva, acrílica e nanquim. Paula Figueirôa é artista, educadora, arteterapeuta e especialista em Transtorno do Espectro Autista.

Arena ESG Rede Muda Mundo - Auditório - Oficina - Cantigas de roda para bebês com Nataly Ferreira - 10h às 11h

Resgate e conexão por meio de músicas populares infantis. Nataly Ferreira é professora de Música, formada pela UFPE, na Escola Encontro e Orquestra Criança Cidadã.

Arena ESG Rede Muda Mundo - Educação Sem Fronteiras - Workshop - Desvendando o mundo das finanças para jovens e crianças: Rolê que rende - 14h30 às 16h

Ensinar educação financeira desde cedo é fundamental. Neste workshop interativo, as crianças aprenderão conceitos básicos de finanças de maneira divertida. Utilizando o jogo “Rolê que Rende”, além de atividades práticas e histórias, abordaremos poupança, orçamento e o valor do dinheiro. O objetivo é capacitar as crianças a tomar decisões financeiras inteligentes, promovendo responsabilidade e planejamento.

Praça do Arsenal - Ahekã’ará - A arte de contar história - Contação de História - 10h às 12h

A sala de conto e vivência vai apresentar a história e a arte pataxó através da oralidade, apresentando nossos contos de criação e aprendizado que explicam quem somos e a história de sobrevivência nas terras baianas. A apresentação conta com a pintura dos grupos, que irão conhecer ainda um pouco da importância da arte como comunicação e estética para o povo pataxó.

Palco Sesc – As Bailarinas do Pilar - 13h45 às 14h15

Apresentação de balé feita pelas crianças da Comunidade do Pilar. Isis Monteiro é coordenadora pedagógica do projeto O Portal, ONG da Comunidade do Pilar.

E.T.E. Porto Digital - Sala 4 - Oficina de Zine: Meu Maior Sonho - 14h às 15h

Oficina de Zine (revistinha artesanal) com o tema "Meu Maior Sonho". Um diálogo sobre os 33 anos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), ministrado por Gabriely Luz.

Espaço REC’n’Play - Auditório - Roda de diálogo - Comunicação positiva com Gabriela Carlos - 10h às 11h

Gabriela Carlos é criadora do Curso Nem 8 Nem 80, educadora parental e psicóloga. Escreve no @sobreelefantes e trabalha por uma infância emocionalmente saudável, com tempo para brincar e livre de padrões. Ministra workshops e palestras sobre Educação Positiva para famílias e escolas e aprende a ser mãe todos os dias.

Espaço REC’n’Play - Roda de conversa - Toda menina negra é um quilombo inteiro – 11h15 às 12h15

Mônica Santos é uma menina que vive no Engenho Siqueira, comunidade quilombola em Rio Formoso, litoral sul de Pernambuco. Insatisfeita com a deterioração da sua comunidade pelos desmandos dos mega empreendedores da Região, escreveu o livro de poesias e relatos "Toda menina negra é um quilombo inteiro".

Endereços:

Palco Sesc – Av. Rio Branco (início da via)

E.T.E. Porto Digital - Av. Rio Branco, 193

Arena ESG Rede Muda Mundo – Rua do Bom Jesus, 237

Espaço REC’n’Play - Av. Rio Branco (início da via)

