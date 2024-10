A- A+

rock Festival Rock'n'Hall reúne Fresno, CPM22, Dead Fish, Detonautas e Di Ferrero no sábado (2) O evento vai reunir cinco nomes representativos do rock brasileiro dos anos 2000

O saudosismo vai tomar conta do Classic Hall neste sábado (2), fazendo muita gente rememorar os anos 2000. O festival Rock’n’Hall vai reunir cinco atrações que despontaram nesse período e até hoje mantém público fiel: Fresno, CPM22, Dead Fish, Detonautas e Di Ferrero.

A Fresno traz a turnê “Eu Nunca Fui Embora”, que celebra seus 25 anos de trajetória. A banda lançou, recentemente, a segunda metade de seu novo álbum, "Eu Nunca Fui Embora", com participações de Pabllo Vittar, NX Zero, Chitãozinho e Xororó, entre outros artistas.

Di Ferrero, ex-vocalista do NX Zero, vem com “Outra Dose Tour”, onde apresenta canções da sua carreira solo, como “No Mesmo Lugar”, “Sentença” e “Amor Falso”, além de músicas da sua antiga banda, a exemplo de “Cedo ou Tarde” e “Razões e Emoções”.

Com mais de 20 anos de carreira, os Detonautas – tendo à frente Tico Santa Cruz – apresentarão canções que estão na ponta da língua de quem é fã, como “Você me faz tão bem”, “Olhos certos”, “Quando o sol se for” e “Retorno de Saturno”.



A banda de hardcore melódico CPM22 trará em seu repertório canções como “Dias Atrás”, “O Mundo Dá Voltas”, “Um Minuto Para o Fim do Mundo” e “Regina Let’s Go”.

Quem completa a line-up é a banda Dead Fish, com mais de três décadas de estrada, virá com músicas como “Sonho Médio”, “Tão Iguais”, “Queda Livre” e “Zero e Um”.

SERVIÇO

Festival Rock’n’Hall

Quando: Sábado (2), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 80, à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket



