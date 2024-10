A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Tem festival de circo, forró das antigas e rock em Olinda Roteiro também traz Janela Internacional de Cinema do Recife e outras opções para curtir o "findi"; confira

É de circo, é de samba e também de forró das antigas. Alô, Calcinha Preta! Neste sábado (2), o Bairro do Recife vai de revival, né não?



O primeiro fim de semana de novembro, que já chegou chegando, traz também Festival de Circo do Brasil, em teatros da cidade, entre eles o Santa Isabel, Hermilo Borba Filho e Luiz Mendonça, além de outros espaços.

Já no domingo, em Olinda, Yayá Massemba domina o "Domingo Azul" da Casa Estação da Luz, com participação de Mestre Cila do Coco e Josy Caldas.



Além disso, vale lembrar: é o último 'findi' da CASACOR PE, que tá rolando no Edifício Palazzo, na Vigário Tenório, Bairro do Recife.

No roteiro ainda tem opções no teatro, cinema - com pré-estreia no São Luiz do brasileiro candidato ao oscar "Ainda Estou Aqui". Tem também exposições e, claro, mais shows e baladinha para curtir. Bora?

SHOWS E EVENTOS

CASACOR PE

Quando: até este domingo (3),

Onde: Rua Vigário Tenório, 55, Edifício Palazzo, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 45

Visitação: sexta e sábado, das 14h às 22h e no domingo, das 11h às 19h

Informações: @casacorpeoficial

Festival de Circo do Brasil

Quando: de 1º a 10 de novembro

Onde: Teatros do Parque, Hermilo Borba Filho, Santa Isabel, Apolo, Luiz Mendonça, Parque Santana, Praça do Arsenal (Bairro do Recife), Marco Zero (Bairro do Recife), Praça Lauro Nigro (Olinda), Museu do Estado de Pernambuco (Mepe),

A partir de R$ 5 via Sympla

Informações: www.festivaldecircodobrasil.com.br

Samba da Pitomba

Quando: Sexta-feira (1º), a partir das 19h

Onde: Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: (81) 9 8482-2486 // 9 8510-9996

"A Picada do Escorpião", com Regente Joaquim

Quando: Sexta-feira (1º), às 21h

Onde: Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_cafebar

Show de Blera - Lançamento do EP álbum Visual

Quando: Sexta-feira (1º), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Roda de Forró - "Forró de dois Cumpade"

Com Neném Oliveira e Luizinho de Serra e participação de Rogério Rangel e Pedro Kuan

Quando: Sexta-feira (1º), a partir das 20h

Onde: A Fazendinha - Rua das Graças, 219

Ingressos a partir de R$ 20 com reserva no (81) 8623-1132 (WhatsApp)

Informações: @afazendinhaoficialgracas

Laís Senna, com o show "BaiLalá de Frevo"

Quando: Sexta-feira (1º), às 20h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Baile do Poze

Com Dedé e Leozinho, entre outros convidados

Quando: Sexta-feira (1º), às 22h

Onde: Lounge Music - Av. Bernardo Vieira de Melo, 1300, Piedade, Jaboatão

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: @loungemusicpe // (81) 9 8597-1267

Castelo das Sombras: The Dance of Dragons

Quando: Sexta-feira (1º), a partir da 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Halloween do Many

Com Faringes da Paixão e Maurinho

Quando: Sexta-feira (1º), a partir das 20h

Onde: Manny Deck Bar - Rua do Sol, 468, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 no site Outgo

Informações: @mannydeckbar

HaloBeer (Open Bar)

Com Feh Moura, DJ Luc e DJ Val

Quando: Sexta-feira (1º), a partir das 23h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 55 (primeiro lote), via Sympla

Informações: @estelita.recife

Halloween Reputation - Especial Taylor Swift

Quando: Sexta-feira (1º), às 22h

Onde: Downtown ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Festival Rock'n'Hall

Com Fresno, CPM22, Detonautas, Dead Fish e Di Ferrero

Quando: Sábado (2), a partir das 20h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 na bilheteria do local e site Acesso Ticket e Brasil Ticket

Informações: (81) 3427-7501

Festival Atemporal - Recife

Com Calcinha Preta e participação de Márcia Felipe e Cavaleiros do Forró

Quando: Sábado (2), a partir das 19h

Onde: Parador (Bairro do Recife)

A partir de R$ 130 no site do Festival e nos quiosques Ticket Folia e Ingresso Prime de shoppings da cidade

Informações: @festival.atemporal // www.festivalatemporal.com.br

Yayá Massemba no Domingo Azul

Com participação de Mestre Cila do Coco e Josy Caldas

Quando: Domingo (3), às 17h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz



Haulloween Pet Plaza

Quando: Domingo (3), a partir das 15h

Onde: Plaza Shopping (Jardim Pet) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito (com inscrições para o desfile - 40 vagas - no site www.plazacasaforte.com.br

Informações: @plazacasaforte

TEATRO

"Luzindo Estrelas"

Quando: Sexta-feira (1º), às 17h e 21h e Sábado (2), às 16h e 19h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

"Fernando Pessoa - O Último dos Palhaços"

Quando: Sábado (2), às 19h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - Av. Dr. Joaquim Nabuco, s/n, Mercado Eufrásio Barbosa, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 3439-2911

Musical "Cabelos Arrepiados"

Quando: Sexta-feira (1º), às 20h , Sábado (2), às 11h e às 17h e Domingo (3), às 17h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 via Sympla e na bilheteria da Caixa Cultural

Informações: @caixaculturalrecife // (81) 3425- 1915

Detetives do Prédio Azul -"D.P.A. A Peça 2 - Um Mistério musical em Magwood"

Quando: Sábado (2), às 11h e 15h e Domingo (3), às 15h e 17h30

Onde: Teatro Boa vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos/Informações: (81) 2129-5961

EXPOSIÇÕES

"Humberto Peixoto: Linhas Cruzadas"

Quando: até 3 de novembro

Onde: Casa Estação da Luz (galeria térrea) - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387



"Nelson Leirner: Parque de Diversões"

Quando: até 10 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos das 10h às 18h



"Como uma Pedra", do fotógrafo Isaías Belo

Quando: até 23 de novembro

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria // (81) 9 8861-7198

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"Não Pinta, mas Borda", de Manoelzinho Salustiano

Quando: até 24 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do recife - Recife/PE

Visitação gratuita: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Informações: @caixaculturalrecife | Site da Caixa Cultural



"Elas Pintam o 7"

Quando: até 24 de novembro

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) - Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 12h às 18h

Museu das Ilusões

Quando: até 30 de novembro

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingresso a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @shoppingrecife

"Territórios Desviantes" - Exposição Coletiva

Quando: até 18 de janeiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // (81) 9 8262-3393 // www.galeriamarcozero.com

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Cães Devoradores", do artista Bisoro

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 9573-4867 // [email protected]



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h à 14h

CINEMA

XV Festival Janela Internacional de Cinema do Recife

Quando: de 1º a 8 de novembro

Onde: Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 175, Boa Vista) e Cinema da Fundação (Av. 17 de Agosto, 2187, Casa Forte)

R$ 5 e acesso gratuito aos curtas

Informações: @janeladecinema

Pré-estreia de "Ainda Estou Aqui"

XV Festival Janela Internacional de Cinema do Recife

Quando: Domingo (3), às 19h30

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista

Ingresso R$ 5 via Sympla

Informações: @janeladecinema



"Todo Tempo Que Temos"

SINOPSE: Andrew Garfield e Florence Pugh protagonizam romance em novo filme. Na trama, as vidas de Almut, uma talentosa chef de cozinha, e Tobias, um homem recém-divorciado, mudam para sempre quando eles se conhecem. Decididos a enfrentar as dificuldades, eles embarcam em uma jornada emocionante. Direção: John Crowley

"Megalópolis"

SINOPSE: A cidade de Nova Roma é palco de um conflito épico entre Cesar Catilina, um artista genial a favor de um futuro utópico e idealista, e seu opositor, o ganancioso prefeito Franklyn Cicero. Entre os dois está Julia Cicero, com a lealdade dividida entre o pai e o amado, tentando decidir qual futuro a humanidade merece. Direção: Francis Ford Coppola

"Terrifier 3"

SINOPSE: Os fãs de terror vão mergulhar em uma experiência aterrorizante em Terrifier 3, o mais sangrento da franquia. No filme o palhaço assassino Art está pronto para espalhar o caos sobre os moradores inocentes do Condado de Miles durante uma pacífica véspera de Natal. Direção: Damien Leone

