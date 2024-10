A- A+

tattoo e música Art Tattoo Expo 2024: bandas nordestinas agitam feira de tatuagem neste fim de semana Cinco atrações subirão ao palco montado no pavilhão do Recife Expo Center, no domingo (3)

De quinta (31) a domingo (3), o Recife Expo Center, no bairro de São José, irá receber a Art Tattoo Expo 2024, importante feira de tatuagem do Norte e Nordeste. Com o tema “O Sopro do Dragão”, o evento também contará com a participação de bandas da cena musical nordestina.

Em um palco montado no pavilhão da exposição do Recife Expo Center, se apresentarão cinco bandas: IUPI, Howay, Zefirina Bomba, Mormaço e Fillen. Todos os shows serão no encerramento da feira, no domingo (3).

Bandas

Fundada em 2001, a banda IUPI faz rock independente e tem canções como “Me diz” e “Na madrugada”.

Outro destaque, a banda Howay, com uma proposta musical que une elementos caribenhos (mento e calypso) com estadunidenses (jazz e rhythm and blues).

Zefirina Bomba, da Paraíba, é conhecida por suas performances e a mistura de rock e influências culturais brasileiras.

A Mormaço apresentará seu novo EP, "Maré Camarão", com uma sonoridade tropical e letras que refletem o cotidiano e a cultura nordestina.

