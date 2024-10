A- A+

Circo Festival de Circo do Brasil realiza 18ª edição no Grande Recife; confira a programação Com um olhar dedicado à formação artística circense, o festival ocorre de 1º a 10 de novembro

A 18ª edição do Festival de Circo do Brasil acontece dos dias 1 a 10 de novembro, no Grande Recife. Chegando a sua maioridade em 2024, o evento já é parte importante da agenda cultural da cidade e é reconhecido internacionalmente no cenário circense.

Realização da Luni Produções, esta edição do festival conta com patrocínio da Petrobras e da Capricche, através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal.

A programação é composta por atrações diversas e para todas as idades, oferecendo atividades gratuitas e com preços acessíveis. A abertura acontece no Teatro Hermilo Borba Filho, às 19h, com o espetáculo Fora, de Alice Rende, atração-síntese do pensamento da edição.

Semente

O tema escolhido para a edição é intitulado de Semente, aludindo aos objetivos que o FBC possui. O Festival pretende abrir caminhos para a produção circense no Brasil, ofertando possibilidades de formação dentro da área, além de atrações que germinam o pensar criativo.

“Estamos chegando na nossa maioridade e, ao mesmo tempo que a gente visualiza desdobramentos, ramificações, pensamos na semente enquanto centro de possibilidades, estudo e aperfeiçoamento de criações”, explica Danielle Hoover, idealizadora e curadora do Festival de Circo.

Demonstrando a teoria plural da programação, o evento sedia diferentes atividades dentro da proposta. Além dos espetáculos mais tradicionais, os interessados na arte circense têm a oportunidade de experienciar o circo em todas as suas formas.

Desde um ciclo de oficinas e workshops voltados para artistas, estudantes e profissionais do Circo, coordenado pela pernambucana Malu Vieira, até sessões de filme no Cinema da Fundação do Derby, o Festival se apresenta como esse epicentro de atividades que reverenciam o circo.

Novos contornos

Esta edição conta com uma novidade: o primeiro edital de Apoio à Criação Artística, dando um pontapé inicial numa dinâmica de colaborações artísticas. 9 projetos foram escolhidos num processo seletivo que contou com 70 inscrições, de várias partes do país.

Durante o festival, será realizado um pitching com intuito de selecionar apenas um projeto. O vencedor receberá um prêmio de R$10 mil e uma residência artística internacional.

“Nosso foco sempre foi a formação de plateia, a dinamização da cadeia produtiva do Circo, e a viabilização do intercâmbio entre artistas, estudantes, técnicos, produtores e o grande público”, destaca Danielle. “Essa nova fase pretende contribuir com criações brasileiras, em seus processos criativos, com suporte financeiro e na construção de pontes para residências e intercâmbios”, complementa.

A 18ª edição do Festival de Circo do Brasil ainda conta com outras experiências inéditas. O Festival apresenta sessões gratuitas no Marco Zero (dia 8) e na Praça do Arsenal (dia 9), marcando a primeira parceria com o Rec’n’Play Festival, com a partilha dos espetáculos “Pelat”, de “Joan Català” (ESP) e “Fora”.

Ambos os espetáculos também ocupam a Praça Laura Nigro, em Olinda. Joan Català apresenta sua obra também na Oficina Francisco Brennand (dia 10).

O Museu do Estado de Pernambuco, por sua vez, recebe a partilha de working in progress da Cia Seon (ESP), intitulado “Pifia”. Os três espetáculos, pela primeira vez no Brasil, revelam o caminho do contemporâneo no Circo, em intersecção com outras linguagens, tendo o desafio como possibilidade, a permeabilidade com o público enquanto diálogo e a criação de novas ferramentas e formatos de expressão.

Confira aqui a programação completa do Festival:

01/11 (Sexta-feira)

Teatro Hermilo Borba Filho

19h | Sessão de abertura com O Invisível, de Rapha Santacruz (BRA/PE) e o espetáculo Fora, de Alice Rende (BRA/FRA) | R$ 10 e 20 | 6 anos | 60 min

02/11 (Sábado)

Parque Santana



A partir das 14h | Vivências circenses, circuito de skate e Feira na Laje

A partir das 14h | Mama Pulpo | Muruya (ARG) | Gratuito | Livre | 45 min

A partir das 14h | Teatro de Lambe-lambe Casa de Encantaria - O Lixo, o Boi e a Palhaça | Sagrada

A partir das 14h | Brincadeira (BRA/DF) | Gratuito | Livre | 3 min por pessoa

A partir das 14h | Manic Freak, Pequeño Payaso | Nacho Rey (ARG) | Gratuito | Livre | 45 min

A partir das 14h | 99 cm | Iara Gueller (BRA/BEL) | Gratuito | Livre | 50 min

A partir das 14h | Seguime | Cie ZeC (FRA) | Gratuito | Livre | 60 min

A partir das 14h | Se Desconcierta el Concierto | Latin Duo (ARG/PER) | Gratuito | Livre | 45 min

A partir das 14h | Coco dos Pretos (BRA/PE) | Gratuito | Livre

Teatro Hermilo Borba Filho

19h | Fora | Alice Rende (BRA/FRA) | R$ 10 e 20 | 6 anos | 35 min

Teatro Apolo

20h | Faminta | Natasha Jascalevich (BRA/RJ) | R$ 10 e 20 | 14 anos | 50 min

03/11 (Domingo)

Parque Santana

A partir das 10h | Vivências circenses, pista de skate e Feira na Laje

A partir das 10h | Manic Freak, Pequeño Payaso | Nacho Rey (ARG) | Gratuito | Livre | 45 min

12h às 14h | Intervalo (Feira na Laje segue)

A partir das 14h | Teatro de Lambe-lambe Casa de Encantaria - O Lixo, o Boi e a Palhaça | Sagrada

A partir das 14h | Brincadeira (BRA/DF) | Gratuito | Livre | 3 min por pessoa

A partir das 14h | Mama Pulpo | Muruya (ARG) | Gratuito | Livre | 45 min

A partir das 14h | 99 cm | Iara Gueller (BRA/BEL) | Gratuito | Livre | 50 min

A partir das 14h | Seguime | Cie ZeC (FRA) | Gratuito | Livre | 60 min

A partir das 14h | Se Desconcierta el Concierto | Latin Duo (ARG/PER) | Gratuito | Livre | 45 min

A partir das 14h | Boi Marinho (BRA/PE) | Gratuito | Livre

Teatro Apolo

18h | Faminta | Natasha Jascalevich (BRA/RJ) | R$ 10 e 20 | 14 anos | 50 min | Libras

05/11 (Terça-feira)

Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)

16h | Pifia (working in progress) | Cia Seon (ESP) | Gratuito | Livre | 35 min

Cinema da Fundação/Derby

18h40 | Extraordinárias | Dir.: Tereza Freire, Prod.: Luni Produções | Gratuito | 12 anos | 54 min

20h | Filho de Boi | Dir.: Haroldo Borges, Prod.: Plano 3 Filmes, Dist.: Olhar Filmes | Gratuito | 14 anos | 91 min

06/11 (Quarta-feira)

Teatro Hermilo Borba Filho

14h30 às 19h | Sessão aberta de Pitching

Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)

16h | Pifia (working in progress) | Cia Seon (ESP) | Gratuito | Livre | 35 min

Teatro Apolo

19h30 | Hiato | Cia Catavento (BRA/GO) | R$ 10 e 20 | 10 anos | 60 min

07/11 (Quinta-feira)

Teatro Luiz Mendonça *Sessões exclusivas para escolas

9h30 e 15h | E o Palhaço, Tem Concerto? | Cia Oruã (BRA/SP) | R$ 20 | Livre | 50 a 60 min

Teatro Apolo

19h30 | Hiato | Cia Catavento (BRA/GO) | R$ 10 e 20 | 10 anos | 60 min

08/11 (Sexta-feira)

Teatro Hermilo Borba Filho

14h30 às 18h30 | Bate-papos: (1) Processos de Formação, (2) Processos Criativos e (3) Impulsionamento de Criações Artísticas + Lançamento do livro O Circo da Viúva - Noites no Barcelona, de Gilberto Trindade (BRA/PE)

Marco Zero *Sessão especial REC'n'Play Festival

17h | Pelat | Joan Català (ESP) | Gratuito | Livre | 40 min

Praça Lauro Nigro (Olinda)

19h | Fora | Alice Rende (BRA/FRA) | Gratuito | 6 anos | 35 min

Teatro Apolo

19h30 | WWW Para Freedom | Barracão Teatro (BRA/SP) | R$ 10 e 20 | 14 anos | 70 min | Libras

Teatro de Santa Isabel

20h | Rústico | Cia Barnabô (BRA/SP) | R$ 15 e 30 | Livre | 50 min

09/11 (Sábado)

Teatro Apolo

16h | E o Palhaço, Tem Concerto? | Cia Oruã (BRA/SP) | R$ 10 e 20 | Livre | 50 a 60 min

Praça do Arsenal *Sessão especial REC'n'Play Festival

16h30 | Fora | Alice Rende (BRA/FRA) | Gratuito | 6 anos | 35 min

Teatro Hermilo Borba Filho

17h | Se Não Fosse Mágica | Cia Brincantes de Circo (BRA/PE) | R$ 10 e 20 | Livre | 55 min

Teatro do Parque

18h | O Matuto, de Rapha Santacruz (BRA/PE) + A Engrenagem que Nos Move | Raio de Sol (BRA/PE) | R$ 5 e 10 | Livre | 30 min

Praça Lauro Nigro (Olinda)

18h | Pelat | Joan Català (ESP) | Gratuito | Livre | 40 min

Teatro de Santa Isabel

20h | Ancrage | SenCirk (SEN) | R$ 15 e 30 | 7 anos | 50 min

10/11 (Domingo)

Teatro Apolo

16h | E o Palhaço, Tem Concerto? | Cia Oruã (BRA/SP) | R$ 10 e 20 | Livre | 50 a 60 min | Libras e AD

Oficina Francisco Brennand

16h | Pelat | Joan Català (ESP) | R$ 40 (na bilheteria da Oficina) | Livre | 40 min

Teatro do Parque

18h | Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro | Trupe Circus (BRA/PE) | R$ 5 e 10 | Livre | 60 min

Teatro de Santa Isabel

19h | Ancrage | SenCirk (SEN) | R$ 15 e 30 | 7 anos | 50 min

Oficinas (Participação mediante seleção)

Teatro Hermilo Borba Filho

O Corpo que Brinca | Duda Maia (BRA/RJ) | 04 a 08/11 (segunda a sexta) | Das 9h30 às 12h

Elaboração e Gestão de Projetos Culturais para Artistas | Malu Vieira (BRA/PE) | 04 e 05/11 (segunda e terça) | Das 18h às 19h30

Flexibilidade e Movimento Criativo | Alice Rende (BRA/FRA) | 07/11 (quinta) | Das 13h30 às 17h30

O Som na Cena: Ritmo e Musicalidade no Centro do Processo Criativo | Felipe Reznik (BRA/RJ) | 09/11 (sábado) | Das 9h às 12h

Teatro Apolo

Ferramentas para Pesquisa, Criação e Escrita Cênica | Georgina Vila Bruch (ESP) | 04 e 05/11 (segunda e terça) | Das 14h às 17h

Paço do Frevo (Sala Nelson Ferreira)

Ensaio Criativo: Aprimoramento e Criação de Números | Ésio Magalhães (BRA/SP) | 04 a 08/11 (segunda a sexta) | Das 14h às 17h

Espaço Entrelaços

Aéreo Dinâmico - Uma Base para Começar | Felipe Nicknig (BRA/GO) | 07 e 08/11 (quinta e sexta) | Das 13h30 às 16h



Residência Artística

Com incentivo do Institut Ramon Llull, o Festival de Circo do Brasil recebe a Cia Seon para residência artística do espetáculo Pifia, oferecendo o olhar exterior de Duda Maia (RJ), de 1 a 5 de novembro no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE).

Serviço:

18º Festival de Circo do Brasil - SEMENTE

De 1 a 10 de novembro de 2024

Mais informações: www.festivaldecircodobrasil.com.br/

Ingressos pela plataforma Sympla: www.sympla.com.br/produtor/festivaldecircodobrasil

