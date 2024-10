Festival de Circo Preto do Recife abre inscrições para espetáculos e números

A- A+

A primeira edição do Festival de Circo Preto do Recife – Negritude no Centro do Picadeiro está com inscrições abertas para grupos e artistas individuais interessados em participar da programação, que ocorrerá entre os dias 16 de novembro e 1º de dezembro, na capital pernambucana.



O festival, que se soma às comemorações do Dia Consciência Negra, ocupará diversos espaços públicos, como escolas e praças, oferecendo ao público mostras gratuitas que exaltam a representatividade negra no universo circense. Inscrições no formulário online e outras informações no Instagram do festival.

Quem pode participar?

Estão sendo oferecidas oito vagas para espetáculos, sete delas exclusivas para números circenses, sendo aceitas inscrições de trupes, coletivos e artistas individuais. Confira o regulamento do Festival.



Podem se inscrever tanto pessoas físicas quanto jurídicas, incluindo Microempreendedores Individuais (MEI). Para participar, os interessados devem preencher um formulário online e submeter, até sexta-feira, dia 18 de outubro.



Aa proposta deve conter ficha de inscrição, autodeclaração étnico-racial, fotografias em alta resolução, link de filmagem da apresentação completa, ficha técnica, currículo e cópia de documentos pessoais.

Os espetáculos selecionados terão duração entre 40 e 60 minutos, enquanto os números circenses deverão ter de 10 a 15 minutos de duração.



Para trupes e coletivos, é exigido que, no mínimo, 50% a 80% do elenco seja composto por pessoas negras, de acordo com a quantidade de membros no grupo. Os artistas e grupos aprovados receberão uma ajuda de custo, no valor de R$450,00 para números e R$2.250,00 para espetáculos.

Resultado da seleção

Os espetáculos selecionados serão divulgados no dia 28 de outubro de 2024, por meio da página oficial do festival no Instagram do festival (@CircoPreto). Lá, os participantes receberão previamente informações sobre os locais de apresentação e a estrutura disponível para as exibições.

“O evento, que não possui caráter competitivo, busca fortalecer a presença de artistas negros no picadeiro. Queremos ampliar o diálogo sobre a criação de políticas culturais mais inclusivas” destacou o produtor do festival, Flávio Santana.

O Festival de Circo Preto do Recife - Negritude no Centro do Picadeiro é realizada com incentivo da Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife e Prefeitura do Recife, por meio dos recursos do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC).

SERVIÇO:

O quê: Festival de Circo Preto do Recife abre inscrições para espetáculos e números circenses

Quando: 16 de novembro a 1º de dezembro

Inscrições: até esta sexta-feira, dia 18 de outubro, via formulário virtual

Mais informações:www.instagram.com/circopreto.

