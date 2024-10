A- A+

A tradição da cultura popular do coco de roda, cavalo marinho, maracatu rural e ciranda serão celebrados durante o final de semana em Nazaré da Mata, na Mata Morte de Pernambuco. A 3ª edição do Festival Rural Estrelinha reúne grupos e mestres, deste sábado (19) e domingo (20).



O Festival apresenta sua programação em frente ao Espaço Cultural Mauro Mota (Rua Barão de Tamandaré, Centro), com acesso gratuito do público. A ideia é valorizar, difundir e preservar as tradições da cultura raiz.



Nesta edição, o evento uma homenagem especial à memória e ao legado cultural deixado pelo Mestre Mané Vieira (Manoel Vieira), de 92 anos, falecido em junho de 2024.



A 3ª edição do Festival Rural Estrelinha é realizada com incentivo da Secretaria de Cultura, Fundarpe e Governo de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura.



Também apoiam esta ação a Prefeitura de Nazaré da Mata, Secretaria de Cultura e Turismo. A realização é assinada pela Coco da Mata Produções Artísticas, Azulyne e Bloco Rural Estrelinha.

Sobre o homenageado

Mestre Mané Vieira herdou de seu amigo Antonio Amendoim, a agremiação carnavalesca e, ao longo das últimas décadas, ficou responsável por manter vivo o Bloco Rural Estrelinha.



A agremiação foi criada para valorizar a participação feminina e a diversão da folia momescas promovida por trabalhadoras e trabalhadores rurais dos antigos engenhos de cana-de-açúcar da zona canavieira, desde a década de 1960 até os dias atuais.



Programação

Durante os dois dias, dezenas de atrações culturais ligadas aos ciclos culturais do Carnaval, São João e do Natal, animarão o público, com apresentações que envolvem música, dança e muita poesia popular.

“Estamos muito felizes de poder reunir tantos artistas e grupos importantes para celebrarmos a nossa cultura e identidade. Embora não tenhamos a presença física do Mestre Mané Vieira, mas ele jamais será esquecido por nós. Se estamos juntos, nessa festa, é porque ele foi o grande parceiro, amigo e responsável por cada dia, nos fazer amar e valorizar nossa cultura” relata o músico, produtor cultural e artista, Nailson Vieira, neto e um dos herdeiros do legado artístico de seu Manoel.

A abertura do festival acontece no sábado (19), às 20h, com apresentações de vários grupos regionais, incluindo o Bloco Rural Estrelinha, além do Coco da Mata, Ciranda Raízes da Mata Norte do Mestre Anderson Miguel, Orquestra de Bolso e Nilson Vieira.



O evento se estende até o domingo (20), com as atividades começando mais cedo, às 16h. Na ocasião, se apresentam o Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada (Buenos Aires), Coco de Yá (Goiana); Coco Canavial (Nazaré da Mata); Ciranda Bela Rosa do Mestre Bi (Nazaré da Mata); e Mônica Maria (Goiana).



Uma das novidades desta edição é que será transmitido, ao vivo, por na página do Youtube do Bloco Rural Estrelinha.



SERVIÇO:

O quê: Festival de preservação às expressões culturais realiza programação gratuita no interior de Pernambuco

Quando: Sábado (19) e domingo (20)

Onde: Espaço Cultural Mauro Mota, equipamento público da Prefeitura de Nazaré da Mata, localizado na Rua Barão de Tamandaré, Centro.

