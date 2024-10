Festival de Comida de Orixá reúne pais de santo no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda

A- A+

Babalorixás e yalorixás (pais e mães de santo) de diferentes nações estarão reunidas, no próximo dia 29 de outubro, um domingo, em um festival dedicado à culinária de terreiro. O evento ocupará o Mercado Eufrásio Barbosa, no Largo do Varadouro, em Olinda, a partir das 16h, com acesso aberto ao público.



O Festival de Comida de Orixá, uma realização do "Festival Cena Brasil: celebrando a cultura e a gastronomia de terreiro" oferecerá uma variedade de pratos da gastronomia afro-brasileira. No cardápio, caruru, vatapá, acarajé e xinxim de galinha, entre outros preparos da cultura afrobrasileira.

Comida de Terreiro

Embora os rituais de terreiro envolvam música, dança e trajes tradicionais que são reconhecidos como expressões culturais vibrantes, a culinária afro, em especial ligada às oferendas, ainda sofre muito preconceito por parte das pessoas que desconhecem o seu preparo.

“Este festival é uma oportunidade para romper o preconceito de quem fala mal dos nossos alimentos sem nunca, sequer, ter provado. É importante que se diga que, cada ingrediente utilizado em nossos pratos tem um significado especial. Nossa culinária é parte fundamental das manifestações religiosas e culturais, e não algo a ser temido ", adiantou a produtora cultural e coordenadora geral do evento, Viviane Alves, da OSCIP Diálogos.

Nações convidadas

Participam do festival, o Ilé Ase Kiobambo Osun Alade -Babalorixá Cleyton Couvela t* Osun; Ilé Cultural Axé Oyá Egum - Babalorixá Ivon TOyá Egun; Vie Asé Ayrá Adjaosi - lalorixá Eliane de Oya Onira; Ilé Axé Oba Ogodo - Pai Brivaldo de Xango; Ilê Asé Ofaronmin - Ademir Soares t' Logun Ede; e Nação Xambá - Babalorixá Pai Ivo de Oxum.



Ao som dos atabaques e ao aroma de ervas, o público será transportado para uma vivência imersiva, aprendendo sobre cada receita produzida pelos sete terreiros olindenses, juntamente com os seus pais e mães de santos.

Durante o encontro, os visitantes terão a oportunidade de se conectar aos sabores sagrados dos Orixás, por meio de pratos tradicionais preparados com respeito e devoção.



O vatapá com camarão homenageia Iemanjá , trazendo o frescor do mar, enquanto o caruru e doces diversos exaltam a alegria de Ibeji.



Já o padê de frango com acassá , consagrado a Exu, abre os caminhos para uma experiência única. Os pratos se entrelaçam com a força de Ogum na feijoada e o poder de Xangô no beguiri com dendê. Para fechar com doçura, o omolocum com camarão celebra Oxum , e o acarajé evoca a força de Oyá.

O Festival Cena Brasil surgiu em 2003, dentro das atividades carnavalescas de Olinda, como uma iniciativa cultural para apresentar os novos talentos musicais autorais do estado. Em 2019, foi elevado ao Calendário Oficial Cultural do Estado, por meio da Lei Estadual nº 16.423.



