Ancestralidade negrindígena e infância celebrada em Terreiro Axé Talabi

O Terreiro Ilê Axé Orixalá Talabí, Patrimônio Vivo de Pernambuco, abre suas portas e promove um final de semana inteiro dedicado à alegria das crianças de Axé com o tradicional “Um dia para Ibeji” (27) e o II Festival de Crianças de Axé (28 e 29).

Os festejos são gratuitos e acontecem na Rua Orobó, 257, em Arthur Lundgren I - Paulista, região metropolitana de Recife.

A programação começa na sexta-feira, com a partir das 8h, com “Um Dia Para Ibéjì”, que ocorre há mais de trinta anos. O festejo é um momento de muita força, onde as famílias da comunidade passam o dia inteiro de atividades, onde brincam, comem, dançam e se divertem.

Os Ibejis são os Orixás gêmeos da tradição Yorubá cultuados nas casas de Candomblé de Pernambuco e representam a força comunitária, a prosperidade alimentar e a abundância dos momentos coletivos de alegria.

Os Ibejis também abençoam a chegada de novas crianças no leito familiar, fortalecendo os laços afetivos e de esperança nas famílias.

“ Esta celebração é fundamental dentro do calendário festivo da casa, pois toda a comunidade se envolve e participa. Crianças e famílias não adeptas das religiões afro-brasileiras também chegam para reverenciar a ancestralidade negrindígena preservada dentro da comunidade do terreiro ”, destaca a Iyalorixá Mãe Lú de Iyemanjá, liderança responsável pela casa.

“ Isso é que é lindo, poder celebrar a vida, a infância e principalmente poder partilhar toda fartura que os Orixás nos proporcionam. Esse é o papel de nossa casa, garantir que a vida de cada um de nós seja sempre cheia de prosperidade, é um sentimento de cuidarmos uns dos outros ”, ressalta a Iyalorixá.

Já nos dias 28 e 29 (sábado e domingo), a partir das 10h, no mesmo local, será realizado o II Festival Crianças de Axé, que este ano abordará o tema “Infância e Proteção Ambiental”, cujas atividades fortalecem o universo lúdico infantil das crianças de terreiros junto à preservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais de suas comunidades.

A iniciativa conta com o incentivo da Lei Paulo Gustavo Estadual, através da Secretaria de Cultura de Pernambuco e traz uma vasta programação com apresentações culturais e vivências que conectam meio ambiente, patrimônio, memória, música, culinária, dança e brincadeiras.

O festival aborda a importância da sabedoria ancestral como ferramenta da ecologia cultura e educação para as crianças de axé. As atividades são norteadas pela sabedoria ancestral das mestras e mestres responsáveis pelas transmissões dos valores civilizatórios negríndios.

A transmissão do conhecimento é repassada por meio de brincadeiras, vivências e, abordam mitos, ritmos, comidas, folhas, cânticos, danças e memórias, elementos que compõem o conjunto de bens do patrimônio dos povos e comunidades de matriz afro-indígena de Pernambuco.

O encontro alude à importância de ser criança de axé na perspectiva de poder cuidar da Mãe Natureza, combatendo os efeitos devastadores da crise climática e o racismo ambiental.

Na contramão do que está do modelo atual, revela-se os meios produtivos sustentáveis das comunidades de terreiros, a partir das diversas potencialidades da infância, destacando a fundamental importância das crianças de axé no cuidado com a terra, às águas, as folhas e com todos os demais elementos naturais preservados historicamente pelas comunidades de terreiros.

Programação Completa -

SEXTA-FEIRA 27 DE SETEMBRO

8h - Ajeun: Café da manhã coletivo e entrega das fichas dos saquinhos de Cosme e Damião;

9h às 12h - Vivência e brincadeiras tradicionais;

12h - Ajeun: Almoço coletivo com o tradicional caruru de Ibéjì

14h - Abertura do parque de diversões;

18h - Louvação para os Ibéjì;

19h - Sorteios de brinquedos e entrega dos saquinhos de Cosme e Damião.

SÁBADO - 28 DE SETEMBRO

10h - Vivência Mãe Terra: o uso Sustentável das Folhas com Mãe Lú de Yemanjá (IléÀṣẹ Ọ̀rìṣànlá Tàlàbí)

11h - Vivência o Poder Sagrado de Todas as Folhas com Mãe Lúcia de Oyá (Ilê Axé Oyá T’ogun)

12h - Ajeun Coletivo - Almoço

13h - Vivência Histórias das Águas : Narrativas de Brincar com Ebomy Mazé (Ilé Àṣẹ Ìyá Nassô Ọka)

14h - Vivência Tambores do Amanhã com Pai Hetony de Xangô (Ilé Àṣẹ Ọ̀rìṣànlá Tàlàbí)

14h - às 18:00 - Abertura do Parque de diversões

18h - Coco Capoerê

19h- Caboclinho União 7 Flexas de Goiana

20h- Boi Mimoso

DOMINGO - 29 DE SETEMBRO

10h Cine Crianças de Axé: exibição da série Itan Omi - Mito das Águas

11h- Vivência Artística Criativa com a leitura do conto “Um Conto de Reis” com Giovanna Gomes (Ilé Àṣẹ Ọ̀rìṣànlá Tàlàbí)

12h- Vivência O Fogo de Xangô: comida sagrada do Rei com Iyabase Rosimary Guedes (Ilé Àṣẹ Ọ̀rìṣànlá Tàlàbí)

12h- Ajeun Coletivo - Almoço

13h- Vivência Nos Ventos de Iansã: música e corpo com a bailarina Milla de Oyá (Ilé Àṣẹ Ọ̀rìṣànlá Tàlàbí)

14h às 18h - Abertura do Parque de diversões

18h - Cantos para Jurema - Francisco Hammon

19h - Afoxé Alafin Oyó

20h - Coco dos Pretos

