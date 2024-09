Festival de Circo do Brasil lança edital de fomento à produção circense

A- A+

Realizado no Recife, o Festival de Circo do Brasil (FCB) lançou um edital nacional de fomento e apoio à criação de projetos circenses. As inscrições, que podem ser feitas por artistas e companhias de todo o País, seguem abertas até o dia 30 de setembro, por meio de um formulário online.

O edital selecionará seis propostas de projetos inéditos que serão defendidas em um pitching aberto dentro da programação deste ano do festival. O vencedor receberá o prêmio de R$ 10 mil para ser usado em despesas do processo criativo, além de acompanhamento do processo por especialista, mediação de conexões internacionais e participação no evento em 2025.



A 18ª edição do FCB, que é realizado pela Luni Produções, ocorre em novembro deste ano. O festival, assim como o edital, são incentivados pelo Ministério da Cultura, Petrobras (através do Programa Petrobras Cultural) e Capricche.

