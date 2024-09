A- A+

Dança 2ª edição do Festival de Dança e Cultura promove apresentações gratuitas, em Olinda Evento acontece acontece nos dias 21 e 28 de setembro, a partir das 16h, o piso L2 do Shopping Patteo

O Shopping Patteo Olinda promove, nos dias 21 e 28 de setembro, a segunda edição do Festival de Dança e Cultura, com programação repleta de arte, movimento e celebração cultural. A partir das 16h, o piso L2 será palco de apresentações gratuitas que prometem encantar o público com a diversidade de ritmos e performances vibrantes.

O festival reúne diversos grupos de dança que, com suas coreografias envolventes, mostrarão o poder transformador da arte. Serão apresentações que exaltam a diversidade cultural e a beleza do movimento, criando uma experiência emocionante e inesquecível para toda a família.

No primeiro dia de festival, um dos grandes destaques será a apresentação de um trecho do espetáculo afro-indígena “Povoada”, que fala de ancestralidade, força e resistência da herança cultural brasileira. O elenco é formado pelas turmas do Pina Ballet Hall, Studio de Danças e a Cia Pé na Dança.

Entre as atrações, destacam-se ainda grupos renomados como Studio R&C em Danças, Dance Kids, Allegro Escola de Dança e Arte, Flamencura - Escola de Dança Flamenca, Ciganas Viajantes no Tempo, entre outros, totalizando mais de 30 apresentações artísticas. Cada performance promete surpreender e emocionar, com estilos que vão do ballet clássico ao flamenco, passando por danças contemporâneas e ritmos folclóricos.

“A primeira edição do Festival de Dança e Cultura do Shopping Patteo Olinda, realizado em 2023, foi um sucesso e entrou para o nosso calendário fixo de eventos. É a nossa forma de celebrar e incentivar ainda mais a cultura pernambucana, transformando o mall em um palco vibrante de dança, música e alegria”, afirma a gerente de Marketing Rebeca Amado.

O Festival Dança e Cultura será totalmente gratuito e aberto ao público. A programação completa pode ser conferida no Instagram @shoppingpatteoolinda. O centro de compras está localização na Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, em Casa Caiada.

SERVIÇO:

Festival Dança e Cultura do Shopping Patteo Olinda

Datas: 21 e 28 de setembro

Horário: A partir das 16h

Local: Piso L2

Entrada gratuita

