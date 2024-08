Ataque em aula de dança sobre Taylor Swift: jovem de 17 anos é acusado pela morte de três meninas

A- A+

Um jovem de 17 anos foi acusado na quinta-feira pelo assassinato de três meninas e pela tentativa de assassinato de outras 10 pessoas em um ataque com faca durante uma aula de dança com músicas da cantora pop americana Taylor Swift, informaram os promotores britânicos.

A promotoria britânica "autorizou a Polícia de Merseyside a acusar um jovem de 17 anos, originário de Banks, com três acusações de assassinato e 10 acusações de tentativa de assassinato, após o trágico incidente ocorrido esta semana em Southport", indicou a entidade em um comunicado.





O suspeito deverá comparecer na quinta-feira perante um tribunal em Liverpool, no noroeste da Inglaterra.

O ataque ocorreu na segunda-feira na cidade de Southport, onde o atacante invadiu uma aula de dança para criança de 6 a 11 anos. Quando a aula, que também incluía ioga e confecção de pulseiras, estava chegando ao fim na manhã desta segunda, um agressor entrou no local, atravessou a sala com uma faca e esfaqueou as crianças e dois adultos.

Duas meninas, identificadas como Bebe King, de 6 anos, e Elsie Dot Stancombe, de 7, morreram no mesmo dia, enquanto a terceira, Alice da Silva Aguiar, de 9 anos, morreu no hospital na manhã desta terça-feira. Outras oito crianças ficaram feridas, cinco das quais permanecem em estado grave. Dois adultos que tentaram protegê-las também estão feridos, segundo comunicado da polícia britânica.

O fato provocou violentos protestos na terça-feira em Southport.

Várias pessoas foram detidas nos protestos, nos quais lançaram garrafas contra a polícia, que culpou pela violência seguidores da Liga de Defesa da Inglaterra, um grupo de extrema-direita.

Cerca de 100 integrantes desse grupo atacaram policiais e prédios, lançaram tijolos em uma mesquita e incendiaram veículos e outros bens.

Também houve alguns confrontos em frente à residência do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e em Hartlepool, no nordeste da Inglaterra.

Taylor Swift expressou seu choque num comunicado nas redes sociais nesta terça-feira. “O horror do ataque de ontem em Southport está me assolando continuamente”, escreveu. “A perda de vidas e inocência, e o trauma horrível infligido a todos que estavam lá, às famílias e aos socorristas. Eram apenas crianças em uma aula de dança. Estou completamente sem palavras para expressar minhas condolências a essas famílias”.

