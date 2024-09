21º Festival Estudantil de Teatro e Dança começa nesta quarta-feira (11)

A- A+

Tem início nesta quarta-feira (11) o 21º Festival Estudantil de Teatro e Dança (FETED). O evento ocupará o Teatro Apolo, com 13 espetáculos teatrais e uma mostra com cinco trabalhos coreográficos, até o dia 22 de setembro.

O evento é realizado anualmente pelo produtor Pedro Portugal, desde 2003, revelando novos talentos. Na programação, constam grupos de teatro e dança de escolas públicas e particulares, coletivos independentes, ONGs e universidades.

Dois artistas e educadores foram escolhidos como homenageados desta edição. São eles: a coreógrafa e diretora Fátima Freitas e o ator, diretor e produtor Didha Pereira.



Sem caráter competitivo, o festival traz obras de diferentes estilos, do teatro de horror aos musicais para a infância. O FETED integra o núcleo Cena Expandida, junto a dois outros eventos: o Cena Cumplicidades e o Festival Reside.

Confira a programação completa do 21º FETED:

“Senhora” (Coletivo Alfazema – Recife)

Quarta-feira (11), às 19h

“O Assassino da Gravata Vermelha” (Curso Desvendando o Teatro, do grupo Teatro do

Amanhã – Recife)

Quinta-feira (12), às 19h

“O Quinto Elemento, Quem Sou?” (Grupo de Teatro Experimental Loyola, da Escola de

Referência em Ensino Fundamental Santo Inácio de Loyola – Olinda)

Sexta-feira (13), às 19h

“Coisas do Mar” (Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna – Igarassu)

Sábado (14), às 16h

“Você Precisa Saber de Mim” (Escola Municipal de Arte João Pernambuco – Recife)

Sábado (14), às 20h

“Alice no País das Maravilhas” (Colégio DOM – Olinda)

Domingo (15), às 16h

“Oroboro” (Universidade Federal de Pernambuco – Recife)

Domingo (15), às 20h

“Medéia: Da Lama ao Caos (Espaço Cênicas – Recife)”

Quarta-feira (18), às 19h

“Entre Nós” (Escola Municipal de Arte João Pernambuco – Recife)

Quinta-feira (19), às 19h

“Duas Vezes Valentin” (Universidade Federal de Pernambuco – Recife)

Sexta-feira (20), às 19h

Mostra de Coreografias (“Viva o Frevo”, com a Erefem Monte Verde – Jaboatão dos

Guararapes, direção Conceição Silva e Elaine Cristina; “Mateus e Catirina: Uma

Aventura Dançante na Cidade Dois Rios”, com a Escola Municipal Dois Rios – Recife,

direção Osvaldo Lima; “Frevo Mulher”, com a Escola de Frevo Maestro Fernando

Borges – Recife, direção Anastácia Xuanke e Alice Lacerda; e “Uma Vida Para Dizer

Que te Amo”, com o Núcleo de Atividades Culturais – Camaragibe, direção Rodrigo

Gomes. Participação especial da Academia Fátima Freitas).

Sábado (21), às 16h

“Espelhos – Flores de Plástico Não Desabrocham” (Hipérion Escola de Artes – Recife)

Sábado (21), às 20h

“Uma Aventura das Filhas do Sol” (Grupo Teatreir@s – Recife)

Domingo (22), às 16h

“HRWJXN! – Jogando Com Palhaçaria”

Domingo (22), às 20h



Veja também

DA BAHIA "Ecologia dos Sentidos": exposição em Olinda traça panorama da fotografia baiana