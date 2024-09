A- A+

TEATRO Mônica Martelli volta ao Recife com espetáculo "Minha Vida em Marte" Peça será apresenta em outubro, com ingressos a partir de R$ 75

Cinco anos após ter passado pelo Recife, Mônica Martelli retorna ao palco do Teatro Guararapes com a comédia "Minha Vida em Marte", peça que estreou em 2017 e que, inspirada em suas próprias vivências, empolga plateias Brasil afora.



Para além das gargalhadas, o público se identifica também com o mote do espetáculo, em narrativa que traz a personagem Fernanda, uma mulher de 45 anos tomada por medos, falta de libido e desilusões (amorosas), entre outros percalços cotidianos.



Os ingressos estão disponíveis com valores a partir de R$ 75, no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro.











“A personagem luta contra o medo da separação, o medo da solidão, o medo de ressignificar sua vida e, claro, o medo de se separar com 45 anos numa sociedade machista onde a mulher não tem permissão para envelhecer”, explica Mônica, que vive Fernanda - casada há oito anos e em crise no casamento.



Escrita por Susana Garcia, irmã da atriz, a peça também inspirou filme homônimo que contou com a derradeira atuação do ator Paulo Gustavo (1978-2021).

Serviço

Peça "Minha Vida em Marte", com Mônica Martelli

Quando: 26 de outubro, às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 75 no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400

Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta (06/09)