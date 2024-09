A- A+

SHOW Rock Mamulengo: cena autoral do Recife se reúne no Teatro do Mamulengo, nesta sexta (6); confira Esta edição do festival conta com a participação das bandas Drva, Hady e Write Love

Rock Mamulengo vai reunir a cena recifense do gênero, na próxima sexta-feira (6), no Teatro do Mamulengo. A ideia do evento é promover uma divulgação das bandas autorais da cidade.

Entre as atrações dessa edição estão as bandas Drva, Hady e Write Love. A abertura da casa acontece às 19h, com os shows iniciando às 20h e a compra de ingressos no Sympla, a partir de R$ 10.

O show é visto como uma oportunidade da cena independente de Recife mostrar para o público a sua sonoridade e trabalhos autorais. No caso da banda Drva, formada em janeiro deste ano, essa será a primeira apresentação de uma mini turnê que eles vão iniciar em setembro.

O grupo composto por ainda não disponibilizou nas plataformas de streaming nenhuma das suas músicas, mas esse contato e interação com o público é essencial nesse início.

A Drva está desenvolvendo um álbum de estreia com previsão para lançar no ano que vem. Eles devem iniciar as gravações no início de 2025, mas para o baterista Guilherme Barbosa essa mini turnê vai influenciar a sonoridade do disco.

''Vai dar para experimentar muita coisa no show, porque todo mundo veio de uma influência diferente. Eu como baterista tenho muita influência do metal, por exemplo. Por isso, a recepção e devolutiva do público vai ser muito legal'', disse Guilherme.

Rock Mamulengo

Atrações: Drva, Hady e Write Love

Quando: 6 de setembro, 19h

Onde: Teatro do Mamulengo - Rua da Guia, 211 - Praça do Arsenal - Recife Antigo

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

