Filme "Coringa 2": ingressos antecipados podem ser adquiridos para estreia em outubro

Para amenizar a ansiedade dos fãs de Joaquin Phoenix como Coringa, os ingressos para o longa "Coringa: Delírio a Dois" - com estreia marcada para o próximo 3 de outubro - já estão disponíveis



Com Lady Gaga como Arlequina, o filme traz de volta o emblemático personagem da DC, dessa vez à espera do seu julgamento pelos crimes cometidos.



Enquanto seu futuro é decidido, Arthur Fleck, o Coringa, encontra o grande amor de sua vida, a sua Arlequina.











Dirigido por Todd Philips, que também assina o roteiro junto a Scott Silver, "Coringa: Delírio a Dois" conta também com a participação de Oscar Brendan Glesson ("Os Banshees de Inisherin") e Catherine Keener ( "Corra!" e "Capote").

Os ingressos podem ser adquiridos, antecipadamente, em cinemas de todo o País





