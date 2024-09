''Ainda Estou Aqui'' ganha primeiro trailer protagonizado por Fernanda Torres; confira

A- A+

O filme ''Ainda Estou Aqui'' ganhou o seu primeiro trailer, nesta segunda-feira (2). O longa-metragem brasileiro estreou no Festival de Veneza, no último domingo (1°), sendo ovacionado por dez minutos depois de sua exibição na competição.



Baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a narrativa acompanha a emocionante jornada da sua família e como ela impactou na história do Brasil. ''Ainda Estou Aqui'' é dirigido por Walter Salles e protagonizada por Fernanda Torres e Selton Mello.



''Ainda Estou Aqui'' marca o retorno do País à competição pelo Leão de Ouro, uma das categorias de maior prestígio no festival, após 23 anos.

Com distribuição nos cinemas brasileiros pela Sony Pictures, "Ainda Estou Aqui" é uma coprodução entre Brasil e França. O longa é o primeiro filme original Globoplay, produzido por VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, em coprodução com ARTE France e Conspiração.

Veja também

CINEMA Almodóvar reflete sobre a morte em seu primeiro longa em inglês, ''The Room Next Door''