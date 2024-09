A- A+

CINEMA Reabertura do Cinema São Luiz está prevista para novembro Finalização da etapa de recuperação da coberta e do forro decorativo do espaço deve ocorrer em outubro

O Cinema São Luiz está perto de reabrir para o público. A reabertura da sala está prevista para o mês de novembro deste ano. Com a finalização da etapa de recuperação da coberta e do forro decorativo do espaço, as pessoas vão poder voltar a ocupar o equipamento.

O anúncio foi confirmado após a governadora Raquel Lyra visitar o espaço na tarde da última terça-feira (3). A gestora garantiu que o Cinema São Luiz é prioridade das obras de revitalização de equipamentos históricos no Centro do Recife.

''Nós estamos cuidando de símbolos do patrimônio pernambucano, sobretudo do coração do recifense. O restauro do Cinema São Luiz incentiva a economia criativa, a geração de emprego e renda, e a devolução daquilo que é referência e história do nosso audiovisual'', destacou Raquel Lyra.

Etapas da obra

Monumento histórico e símbolo do audiovisual do Brasil, o Cinema São Luiz está em fase de conclusão das obras de recuperação da coberta, que custaram R$ 106 mil de recursos do Tesouro estadual, além da restauração do forro decorativo, no valor de R$ 1,3 milhão oriundos da Lei Paulo Gustavo (LPG). Com essas finalizações, previstas para outubro de 2024, será possível fazer a reabertura da sala ao público em novembro.

Paralelamente a isso, uma próxima etapa das obras do cinema já está em andamento. Em agosto deste ano foi licitada a obra de requalificação e acessibilidade do equipamento cultural, que prevê recuperação estrutural das marquises externas, implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio, requalificação dos banheiros com acessibilidade e a instalação de um elevador acessível aos quatro pavimentos superiores.

Além destes serviços, a obra prevê a recuperação de danos mapeados em pisos, tetos, portas, luminárias e no icônico letreiro da fachada. A previsão de duração dessa etapa é de 10 meses.

O restauro do forro de gesso decorado do Cinema São Luiz teve início em fevereiro deste ano, com o mapeamento e reprodução das placas ornamentais, a limpeza e higienização das pinturas que permaneceram.

Em julho de 2022, o São Luiz foi fechado para a implantação de um novo sistema de refrigeração, correção de problemas de vazamento de cobertura e redimensionamento das suas instalações elétricas. Após chuvas torrenciais ocorridas no Recife em fevereiro de 2023, o equipamento precisou ser totalmente interditado por medida de segurança.

''O Cinema São Luiz é uma referência do audiovisual brasileiro, dos cinemas de rua do Brasil. O público vai voltar a ter acesso ao cinema ainda neste semestre, mas as obras continuam. A gente sabe o quanto é importante para o nosso segmento do audiovisual, da economia criativa pernambucana, ter de volta esse grande equipamento, reentregue à população'', registrou a secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula.

