Lady Gaga chega a Veneza para première de 'Coringa: Delírio a dois'

Lady Gaga chegou a Veneza nesta quarta-feira (4), para a estreia de seu novo filme, o sombrio e subversivo "Coringa: Delírio a dois".

Lady Gaga, o diretor Todd Phillips e seu colega de elenco, Joaquim Phoenix - Foto: Marco Bertorello/AFP

O trio vai apresentar a sequência do grande sucesso de 2019, quando Philipps reimaginou o vilão do Batman como Arthur Fleck, um comediante de stand-up fracassado que sofre de transtornos mentais.

O filme arrecadou US$ 1 bilhão nas bilheterias, mas recebeu críticas por sua violência niilista. Ainda assim, após levar o Leão de Ouro em Veneza, rendeu o Oscar de Melhor Ator para Phoenix.

Agora, as Lady Gaga é a nova estrela na sequência de Phillips, trazendo a cantora americana de volta à tela grande após "House of Gucci", de 2021.

Ela interpreta Harley Quinn, parceira que Fleck conhece enquanto aguarda julgamento por seus crimes passados.



"Ele não está doente. Ele é perfeito", sua personagem diz no trailer. Phillips disse que para a sequência, ele queria explorar a ideia de identidade, perguntando "de onde vem a música dentro dele (Fleck)?"





"Se fôssemos fazer isso, sabíamos que tínhamos que ser ousados; queríamos criar algo tão louco e destemido quanto o próprio Coringa", disse Phillips.

Na quarta-feira, a cantora de "Bad Romance" deve participar de uma coletiva de imprensa com Phoenix e outros membros do elenco, antes de sua aparição no tapete vermelho e da estreia mundial do filme à noite.



"Joker: Folie a Deux" é um dos 21 filmes que disputam o prêmio principal, o Leão de Ouro, no festival de cinema mais antigo do mundo, conhecido como "La Mostra".

O evento deste ano foi inundado com o brilho de Hollywood, com uma longa lista de celebridades dando uma volta no tapete vermelho, de Daniel Craig e Angelina Jolie a Nicole Kidman e Michael Keaton.

O festival termina no sábado (7).

